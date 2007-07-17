КГГА и ее подразделения в 2006 г. и 1-м полугодии 2007 г. допустили нарушения в сфере госзакупок на сумму 960 млн. грн. - Тендерная палата

В 2006 году и первом полугодии 2007 года Киевская городская государственная администрация (КГГА) и ее структурные подразделения допустили нарушения в сфере госзакупок на сумму 960 млн. грн.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Правления Тендерной палаты Владимир ЛАБА.

По его словам, проведенный анализ и исследования состояния работы системы госзакупок, проведенных КГГА и подчиненными ей структурными подразделениями, свидетельствуют, что в связи с отсутствием должного контроля со стороны руководства горадминистрации и ее соответствующих управлений и ведомств, в Киеве грубо нарушаются и игнорируются требования Закона Украины «О закупках товаров, работ и услуг за государственные средства».

«Из-за отсутствия должного контроля, в первую очередь, руководства администрации и ее соответствующих управлений имеют место серьезные нарушения законодательства Украины о системе госзакупок, существуют проблем фиктивных тендеров и тендеров с завышенными ценами, монопольного сговора частников, продвижение в тендере «своих» фирм. Все это делается с целью получения «откатов», взяточничества, перевода средств столичных налогоплательщиков в теневые схемы, - отметил В.ЛАБА. - Как результат, финансовые ресурсы города, то есть киевлян, используются не по назначению, используются как минимум неэффективно и нерационально, что приводит к убыткам и злоупотреблениям в сфере закупок».

По его информации, анализ процедур госзакупок, проведенных структурными подразделениями КГГА, свидетельствует о существовании целого ряда грубых нарушений действующего законодательства, общая сумма которых превышает 960 млн. грн., в т. ч.: за 2006 год (начиная со второго квартала) на сумму около 890 млн. грн.; за первое полугодие 2007 года на сумму 70,8 млн. грн.

При этом В.ЛАБА отметил, что большинство нарушений, допущенных при проведении госзакупок, являются однотипными и имеют системных характер.

Как пример нарушений в сфере госзакупок, он назвал проведенную в 2006 году коммунальным предприятием Киевского городского совета «Киевдорсервис» процедуру открытых торгов за закупку специализированных автомобилей эвакуаторов на ориентировочную сумму 4,199 млн. грн. По словам В.ЛАБЫ, в тендерной документации к специализированным автомобилям были установлены технические требования, которые соответствую техническим характеристикам только автомобилей марки МАЗ-437040, что привело к ограничению конкуренции, дискриминации участников и определению победителя тендеров заранее.

Еще одним примером проведения процедуры госзакупок с нарушениями В.ЛАБА назвал тендер по отбору предприятия для организации фейерверка на день Киева на общую сумму 984,5 тыс. грн. Он сообщил, что документация на проведение тендера была подана с нарушениями и всего за неделю до праздника.

«Нельзя было голосовать, так как те поданные документы никак не соответствовали требованиям закона и не давали законного права голосовать комиссии за предоставление прав одному исполнителю тратить большую сумму бюджетных средств. Следует отметить, что, несмотря на то, что несколько раз Главное управление (Главное управление культуры и искусств КГГА) сделала, якобы, попытку провести открытые торги, и было подано предложение одним из предприятий с ценой значительно ниже от предложенной в процедуре закупки, где экономилось как минимум 50 тыс. грн. бюджетных средств, все-таки на одного исполнителя в комиссию была подана заявка на предоставление разрешения на использование средств ООО «Ультрапромоушен», которое ни одного раза участия в процедуре открытых торгов не брало. Возникает вопрос, откуда тогда нашли это предприятие, определили, что оно лучше всех предоставит эти услуги, и почему оно не принимало участия (в открытых торгах). Оказывается, что этому предприятию и не нужно было подавать свои предложения на открытые торги, так как еще заранее, до издания объявления (о торгах) в распоряжении, которое подписано председателем Киевской администрации, это предприятие уже было единогласно признано победителем, который отвечает за проведение фейерверка в городе Киеве».

В.ЛАБА сообщил, что по выявленным нарушениям Тендерной палатой составлено более 100 заключений, которые направлены Главным распорядителям бюджетных средств и правоохранительным органам. Также в органы Государственного казначейства направлены требования приостановить финансирование процедур закупок, которые проводятся с нарушениями.