Кинах подтверждает, что ПППУ ведет переговоры с Партией регионов о возможном совместном участии в избирательной кампании

Лидер Партии промышленников и предпринимателей Украины (ПППУ) Анатолий КИНАХ подтвердил, что ПППУ ведет переговоры с Партией регионов о возможном совместном участии в избирательной кампании.

Об этом он сказал на пресс-конференции в УНИАН.

На вопрос журналистов, ведет ли ПППУ переговоры с Партией регионов относительно совместного избирательного списка, совместного участия в выборах, А.КИНАХ ответил: “В том числе, такие переговоры ведутся и в таком направлении”. Он добавил, что “это не является большой тайной”.

По его словам, переговоры ведутся “со всеми субъектами политической жизни”, которые разделяют принципы ПППУ, - отстаивание общегосударственных, общенациональных интересов приоритетов. “Мы не будем никогда поддерживать авантюрные сценарии за пределами Конституции”, - добавил он.

А.КИНАХ отметил, что ПППУ - “самодостаточная политическая сила”. “Мы никогда не были и не будем “карманными” (“карманной” партией - УНИАН) или выполнять какие-то политические заказы. Мы будем на всех этапах защищать принципы верховенства права в Украине”, - добавил он. По словам лидера партии, ПППУ “никогда не будет поддерживать политику по принципу чем хуже, тем лучше”.

А.КИНАХ отметил, что выборы должны проходить в правовом поле. По его словам, выборы - “это нормальная демократическая процедура, волеизъявление граждан: как скажет народ, так и должно быть”.

“Но имеет принципиальное значение, чтобы это не были выборы стенка на стенку, по принципу свой-чужой, соревнования черного пиара или компромата”, - добавил он. По словам А.КИНАХА, после выборов народ, государство должно иметь шанс “выйти в новое качество своего развития”, поэтому нужно думать об интересах государства, забыв “о политических или личных противоречиях”.