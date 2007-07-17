Принятие закона «О риэлторской деятельности» могло негативно отразиться на работе участников рынка недвижимости - эксперт

Принятие Закона «О риэлторской деятельности» могло негативно отразиться на работе участников рынка недвижимости. Такое мнение высказал в ходе сегодняшней пресс-конференции в УНИАН председатель Киевского городского отделения Ассоциации специалистов по недвижимости Михаил ЖОГОЛЕВ.

«Хорошо, что народные депутаты не приняли этот закон. По опыту наших коллег оценщищков, в отношении которых ВР приняла аналогичный закон, мы видим его негативные последствия», - сказал М.ЖОГОЛЕВ, добавив, что, «по большому счету, этот закон навязывает оценщикам стандарты, а приходят на украинский рынок западные инвесторы и говорят нам - не подходит оценка по вашим стандартам, сделайте нам в соответствии с другими стандартами. В результате, оценщики теряют свой потребительский рынок».

По его мнению, «в отношении риэлтеров, действие соответствующего закона выражалось бы несколько иначе, но похоже».

Справка УНИАН. 27 апреля т.г. в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3499 «О риэлторской деятельности», поданный на рассмотрение народным депутатом Игорем ПРАСОЛОВЫМ (фракция Партия регионов).

Как указывается в пояснительной записке, документом предлагается упорядочить деятельность риэлторов путем создания институтов сертификации и регистрации специалистов рынка недвижимости Украины, законодательного закрепления статуса риэлтора и субъекта риэлторской деятельности, регулирование риэлторской деятельности путем создания и предоставления соответствующих полномочий специальному органу по регулированию риэлторской деятельности - Риэлторской Палате Украины.

«Хорошо, что народные депутаты не приняли этот закон. По опыту наших коллег оценщищков, в отношении которых ВР приняла аналогичный закон, мы видим его негативные последствия», - сказал М.ЖОГОЛЕВ, добавив, что, «по большому счету, этот закон навязывает оценщикам стандарты, а приходят на украинский рынок западные инвесторы и говорят нам - не подходит оценка по вашим стандартам, сделайте нам в соответствии с другими стандартами. В результате, оценщики теряют свой потребительский рынок».

По его мнению, «в отношении риэлтеров, действие соответствующего закона выражалось бы несколько иначе, но похоже».

Справка УНИАН. 27 апреля т.г. в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3499 «О риэлторской деятельности», поданный на рассмотрение народным депутатом Игорем ПРАСОЛОВЫМ (фракция Партия регионов).

Как указывается в пояснительной записке, документом предлагается упорядочить деятельность риэлторов путем создания институтов сертификации и регистрации специалистов рынка недвижимости Украины, законодательного закрепления статуса риэлтора и субъекта риэлторской деятельности, регулирование риэлторской деятельности путем создания и предоставления соответствующих полномочий специальному органу по регулированию риэлторской деятельности - Риэлторской Палате Украины.