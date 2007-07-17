Калиновскому, в ДТП с участием которого погибли двое людей, срочно необходимо лечение за границей, заявляют его представители

Экс-пасынку бизнесмена Дмитрия ФИРТАША Сергею КАЛИНОВСКОМУ, в ДТП с участием которого погибли двое людей, срочно необходимо лечение за границей, сообщили представители С.КАЛИНОВСКОГО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, пресс-секретарь семьи КАЛИНОВСКИХ Михаил БОРОДАЧ констатировал, что состояние С.КАЛИНОВСКОГО ухудшается, и вопрос его здоровья и жизни зависит от того, будет ли оказана своевременная квалифицированная помощь.

Как отмечается в пресс-релизе, распространенном на пресс-конференции, врачи констатируют, что состояние больного не демонстрирует динамики улучшения. У него наблюдаются постоянные головокружения, потеря сознания и памяти. В условиях сохранения курса поддерживающей терапии медики не гарантируют позитивного завершения лечения С.КАЛИНОВСКОГО. Кроме того, существует высокая вероятность фатального результата, говорится в пресс-релизе.

Зарубежные нейрохирурги, которые откликнулись на этот случай, утверждают: несмотря на высокопрофессиональные действия украинских врачей, отечественная медицина не имеет в своем распоряжении надлежащего оборудования, чтобы провести курс интенсивной терапии и спасти С.КАЛИНОВСКОМУ жизнь, отмечается в пресс-релизе.

Его адвокат Игорь ЛОДЯНЫЙ отметил, что украинские медики отказались давать заключение о состоянии здоровья С.КАЛИНОВСКОГО, который находится сегодня в частной специализированной клинике.

Представители С.КАЛИНОВСКОГО не смогли на пресс-конференции точно сказать, какую должность занимает швейцарский врач Эвалдс ЧЕСНУЛИС, который давал заключение по состоянию С.КАЛИНОВСКОГО. В частности, в пресс-релизе он фигурирует как главный врач Университетской клиники Цюриха, а на сайте клиники, он указан как ассистент врача. И.ЛОДЯНЫЙ сослался на неточность перевода, так и не объяснив, какую же должность занимает Э.ЧЕСНУЛИС.

Адвокат подтвердил, что больного действительно пытались доставить в израильскую клинику из аэропорта “Жуляны”. Он отметил, что тогда, 11 июня, все время С.КАЛИНОВСКИЙ находился в специализированном автомобиле, и лично не подавал свои документы на прохождение таможенного контроля в аэропорту «Жуляны».

И.ЛОДЯНЫЙ считает, что у следствия нет оснований не пускать больного на лечение за границу. По его словам, на момент возбуждения уголовного дела у следствия не было данных, что С.КАЛИНОВСКИЙ нарушил правила дорожного движения. “Этих данных нет и сейчас”, - утверждает он.

Он выразил удивление, почему С.КАЛИНОВСКОМУ была избрана мера пресечения в виде ареста, несмотря на его тяжелое состояние здоровья.

Кроме того, И.ЛОДЯНЫЙ заявил, что никто сегодня не запрещает следственным органам общаться с больным. “Врачи не запрещают, они не рекомендуют…”, - сказал он. Вместе с тем, он рассказал, что у С.КАЛИНОВСКОГО проблемы с речью и памятью и даже адвоката он иногда не узнает.

Как сообщал УНИАН, авария с участием С.КАЛИНОВСКОГО - младшего сына нефтяного бизнесмена Зиновия КАЛИНОВСКОГО и экс-жены совладельца «РосУкрЭнерго» Д.ФИРТАША Марии ФИРТАШ – произошла 30 мая около 5-ти часов утра. Автомобиль BMW М6, за рулем которого находился С.КАЛИНОВСКИЙ, врезался в припаркованные "Жигули" на бульваре Шевченко, 23 в Киеве. Пассажир "Жигули", служащий Внутренних войск, погиб на месте. С С.КАЛИНОВСКИМ в машине ехала его 25-летняя подруга, которая через несколько дней умерла от полученных травм.