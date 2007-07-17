Гладчук обратился в милицию с заявлением о препятствовании со стороны Ткаченко в осуществлении журналистской деятельности

Главный редактор газеты “Молодежная хроника”, председатель Всеукраинского общественного объединения “Молодежь – надежда Украины” Вадим ГЛАДЧУК обратился с заявлением в милицию о препятствовании со стороны почетного президента Тендерной палаты, народного депутата Верховной Рады V созыва Александра ТКАЧЕНКО в осуществлении профессиональной деятельности журналиста.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил В.ГЛАДЧУК.

«Я начал фотографировать факт общения почетного президента ТКАЧЕНКО с Антоном ЯЦЕНКО. Подбежала его охрана, выбила фотоаппарат, а когда я решил по телефону вызвать милицию – выбили телефон», - сказал В.ГЛАДЧУК.

Он также сообщил, что А.ТКАЧЕНКО требовал изъять карточку из фотоаппарата, на которой находились снимки его общения с А.ЯЦЕНКО.

По его словам, активисты ВОО “Молодежь – надежда Украины”, которые проводят акцию протеста у здания Тендерной палаты, требуя создания Государственного интернет-сайта о государственных закупках, 3 июля также вынуждены были обратиться в правоохранительные органы в связи с угрозами А.ЯЦЕНКО.