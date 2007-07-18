Коммуникационная группа PRT приступила к реализации проекта «Индекс коммуникационной эффективности» (ИКЭ), целью которого является определение качества коммуникационной активности участников досрочных выборов с избирателями. Каждую неделю ИКЭ будет определяться Экспертным советом, в состав которого входят представители самых влиятельных в Украине СМИ, общественных организаций, политологических и pr-структур.

ИКЭ – инструмент, оценивающий качество присутствия участника избирательной кампании в открытом информационном пространстве. Как именно та или иная политическая сила позиционируется в открытом информационном пространстве? Успешно или неудачно она ведет себя по отношению к своему избирателю? Что она продуцирует для общества? Каковыми являются публичные действия политических партий – перспективными или недальновидными, разумными или глупыми? Эти критерии, чуть ли не в первую очередь, влияют на колебания общественного мнения.

Еженедельно Экспертный совет ИКЭ, в который входят представители ведущих СМИ Украины, политические эксперты и специалисты в области PR, формируют ИКЭ, исходя из своей оценки публичных действий политических субъектов на протяжении минувшей недели. Текущий ИКЭ формируется по 10-бальной шкале - от «-5» до «+5». Суммарный ИКЭ формируется путем прибавления последнего показателя к предыдущему.

Наивысший показатель «+5». Он означает, что на протяжении оценивающегося периода (неделя) субъект избирательной кампании предпринял (либо не предпринял) действия, которые максимально укрепили его позиции перед его существующим и потенциальным избирателем.

Самый низкий показатель «-5». Он означает, что на протяжении оценивающегося периода (неделя) субъект избирательной кампании предпринял (либо не предпринял) действия, которые максимально ослабили его позиции перед его существующим и потенциальным избирателем.

«Как и любой индекс, ИКЭ имеет некую субъективную составляющую. Вместе с тем, ИКЭ – это суммарный взгляд признанных украинских профессионалов на то, что продуцируют и как ведут себя политики и их политические силы по отношению к социальному запросу. Заангажированность проекта определяется исключительно профессиональным мнением каждого участника Экспертного Совета, – говорит Ярослав Хобта, президент Коммуникационной группы PRT. – Мы благодарны коллегам за их участие в этом публичном эксперименте, который может стать нестандартным и показательным индикатором для тех, кто голосует, и для тех, за кого голосуют».

Результаты текущего Индекса коммуникационной эффективности определены за неделю 9-15 июля, суммарный ИКЭ охватывает период с 25 июня по 15 июля.

# ИКЭ-субъект Текущий ИКЭ Суммарный ИКЭ

1 Партия регионов -1,4 +4,7

2 Блок Юлии Тимошенко +2,0 +3,9

3 Наша Украина - Народная самооборона +1,2 +6,4

4 Коммунистическая партия Украины -0,7 +0,4

5 Социалистическая партия Украины -0,4 -1,1

6 Прогрессивно-социалистическая партия

Украины +0,2 +0,1

7 Народный блок Литвина +0,5 +0,6

8 Народно-демократическая партия +0,2 -0,9

9 ВО "Свобода" -1,0 -1,0

10 Блок "Свободные демократические выборы за

народ Украины" -1,2 -1,2

Результаты ИКЭ за минувшую неделю будут предоставлены в открытом режиме средствам массовой информации еженедельно, по понедельникам в 13-00, и одновременно будут опубликованы на официальном cайте компании (http://prt.com.ua/ice/). Там же публикуются суммарные результаты Индекса коммуникационной эффективности. По результатам каждого месяца Коммуникационная группа PRT планирует проводить открытые публичные дискуссии по данной тематике.

Коммуникационная группа PRT работает на рынке с 2000 года и специализируется в области коммуникационных технологий. Основным направлением компании является создание информационных событий и управление информационными потоками, с целью их целенаправленного и эффективного применения. Дополнительную информацию о компании можно найти на интернет-ресурсе http://prt.com.ua/.

ИКЭ – инструмент, оценивающий качественную составляющую присутствия каждого участника избирательной кампании в открытом информационном пространстве Украины. Целью проекта является исследование и определение экспертной оценки коммуникационной эффективности участников досрочных выборов в Верховную Раду Украины 30 сентября 2007 года. Дополнительную информацию о проекте можно найти на интернет-ресурсе http://prt.com.ua/ice/.