Депутаты Одесского горсовета обратились к властям с требованием отменить приватизацию Одесского Припортового Завода,в связи с нарушением Закона «Об экологическом аудите»

17 ИЮЛЯ, 2007. Депутаты Одесского городского совета обратились в Кабинет Министров Украины, Верховную Раду и Президенту Украины с официальным обращением об отмене приватизации Одесского Припортового Завода (ОПЗ), в связи с нарушением ст. 12 Закона Украины «Об экологическом аудите».

«В состав ОПЗ входят мощности, которые внесены в регистр объектов повышенной безопасности, авария на котором может иметь трансграничное влияние. Завод в целом является объектом повышенной техногенной и экологической опасности. ОПЗ является крупнейшим в Европе хранилищем аммиака, вместимостью 120 тысяч тонн. Одессу и ОПЗ разделяет всего 40 км, экологический аудит объекта до сих пор не был проведен, интересы многомиллионной Одессы не учтены», - говорится в обращении.

Комиссия просит Кабинет Министров Украины заказать обязательное проведение экологического аудита ОПЗ и до его окончания приостановить все действия, связанные с приватизацией ОПЗ.

По словам председателя контрольной комиссии Одесского городского совета по приватизации ОПЗ, депутата от фракции БЮТ, Павла Унгуряна, инициатора обращения: «ОПЗ является крупнейшим в Европе хранилищем аммиака. Еще во время строительства завода в советское время были дебаты по целесообразности расположения завода возле города-миллионника. Однако за 30 лет существования завода его руководство и сотрудники сумели отстроить систему экологической безопасности. За время работы предприятия не произошло ни одного крупного происшествия. ОПЗ – единственное предприятие химической промышленности Украины с образцовым порядком, вкладывающее по собственной инициативе, огромные средства в экологическую безопасность, так как сотрудники завода являются жителями прилегающих к заводу населенных пунктов.

Согласно законодательству, один раз в три года необходим визуальный осмотр емкостей и один раз в шесть лет - проведение гидравлических испытаний. Завод тратит по собственной инициативе большие деньги на создание и проведение акустико-эмиссионного контроля за соблюдением целостности стенок хранилищ аммиака. В режиме он-лайн диспетчер завода и специалисты института имени Патона следят за состоянием стенок хранилищ. На заводе функционирует газоспасательная и пожарные службы – технику для этих служб приобретает завод из своих же средств. Сегодня завод ведет постоянное финансирование научных работ по усовершенствованию программы, которая позволяет диспетчеру завода видеть возможные последствия разлива аммиака, исходя из скорости ветра, скорости распространения аммиака, прогнозировать во времени его передвижения, чего нет на железной дороге. Если диспетчер видит облако, он может спрогнозировать его передвижение в последующие 20-30 минут. Это позволяет быстро и эффективно эвакуировать население, не так хаотично, как в Львовской области.

Техногенная катастрофа с химическими веществами – явление опасное для жизни людей, примером этому служит сложившаяся ситуация на Львовской железной дороге, когда произошло возгорание фосфора и облако ядовитого дыма двинулось к населенным пунктам, аммиак еще хуже. Завод вкладывает огромные средства из прибыли на совершенствование систем экологической безопасности. Нет гарантии, что будущий собственник будет делать тоже. Город Одесса может войти в зону поражения, особенно Суворовский район. По воздуху до Одессы – 12-16 км, есть села в 800м от завода, село Черноморское и Гвардейское в одном километре. Поэтому мы настаиваем на нецелесообразности продажи такого предприятия и требуем отмены приватизации».

Обращение подписали 75 из 120 депутатов Одесского городского совета.