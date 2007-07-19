Инвестпроект государственного значения – заложник политических амбиций руководства г.Белая Церковь

Киев, 19 июля 2007 года Участники пресс-конференции: вице-президент компании «Евро Финанс ЛТД» Валентин Макаренко, вице-президент Украинской ассоциации предприятий черной металлургии Сергей Грищенко; эксперт, заместитель директора Украинского научно-исследовательского института экологических проблем Елена Дмитриева; заведующий лабораторией гигиены грунта и отходов Института гигиены и медицинской экологии имени О.М. Морзеева Валерий Станкевич.

Компания «Евро Финанс Лтд.» крайне озабочена кампанией «чёрного» пиара по дискредитации проекта строительства металлургического мини завода в городе Белая Церковь, развёрнутой по инициативе руководителя городской организации БЮТ, первого заместителя мэра города Виктора Ивановича Росохи.

Проект стоимостью 600 млн. дол. предполагает создание 5000 рабочих мест, со средней зарплатой работающих 2500 грн., значительные налоговые отчисления в местные бюджеты. Инвестор, в рамках подписанного с горадминистрацией соглашения, также принял на себя социальные обязательства в размере 237 млн. грн. Эти деньги должны быть инвестированы в развитие социальной инфраструктуры города. В частности, планируется строительство школы, детского сада, социального жилья, многофункционального культурно-просветительского учреждения, центрального автовокзала, онкологического и туберкулёзного диспансеров, центральной детской библиотеки, моста через р.Рось, дорог, путепроводов, закупка для города десяти новых троллейбусов.

Проект поддержан Украинской ассоциацией чёрной металлургии, Ассоциацией зеленых Украины, прошёл все необходимые согласования в центральных и местных органах власти, а также социальные и экологические экспертизы Национальной академии наук Украины (Совет по изучению продуктивных сил Украины) и в Украинском научно-исследовательском институте экологических проблем.

Тем не менее, 26 июня 2007 года горсовет голосами подконтрольной В.Росохе фракции БЮТ в одностороннем порядке разорвал социальное соглашение от 26 марта, лишив город 237 млн. грн. инвестиций. Несколько раньше началась кампания «чёрного» пиара против строительства завода в местной прессе, инициированная и поддерживаемая руководством города.

Более того, 6 июля городские власти обратились к Главному государственному санитарному врачу Украины и в Украинский научно-исследовательский институт экологических проблем с требованием пересмотреть позитивные выводы проведенных экспертиз. Это при том, что письмо за подписью и.о. мэра С.П. Смоляковой № 1-7-2409 от 16 июля неопровержимо свидетельствует, что горсовет, принимая решение, даже не имел в своём распоряжении выводов экспертов, которые он требует изменить.

Следовательно, сессия горсовета принимала решение без изучения необходимых документов, что свидетельствует о глубоком непрофессионализме и некомпетентности чиновников и депутатов.

«Евро Финанс Лтд.» обращается к руководству БЮТ с просьбой разобраться в антигосударственной деятельности руководителя белоцерковского отделения БЮТ В.Росохи, препятствующего выполнению Государственной программы развития горно-металлургического комплекса и срывающего программу социальных инвестиций в городе Белая Церковь.

Мы также просим Президента Украины, Кабинет министров Украины, Генеральную прокуратуру Украины, Министерство внутренних дел Украины, в рамках своей компетенции, вмешаться в ситуацию в Белой Церкви и заставить местную власть исполнять законы Украины.

Почему господин Росоха выступает против инвестиций в регион, за который он отвечает, журналисты могут попытаться узнать у него самого.

Телефон Белоцерковского горсовета (04463) 5-32-32.