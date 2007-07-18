Эксперты Секретариата Президента прорабатывают предложения относительно принятия новой Конституции на референдуме - Гавриш

Советник Президента Украины Степан ГАВРИШ отмечает, что эксперты Секретариата Президента на сегодня работают над анализом предложений представителей украинского народа и политических сил относительно принятия новой редакции Конституции на Всеукраинском референдуме.

Об этом он сказал на пресс-конференции в УНИАН.

“Ежедневно в Секретариат Президента приходит большое количество писем, предложений, которые внимательно изучаются и сегодня очевидный один вывод - абсолютное большинство тех, кто интересуется этой проблемой, настроены на то, что Украина должна иметь новую Конституцию, которую должен утвердить украинский народ”, - сказал он.

По словам С.ГАВРИША, острейшими являются вопросы “переноса центра управления государством в одно политическое место, которым является институт Президента”, а также продолжается серьезная дискуссия относительно депутатской неприкосновенности.

С.ГАВРИШ отметил, что Президент ставит задачу относительно необходимости отменить депутатскую неприкосновенность, которая на этот период времени стала “мощным инструментом раскручивания политической коррупции в Украине и локомотивом экономической коррупции”. “Отмена депутатской неприкосновенности в этой неограниченной форме, которая существует в украинской Конституции, является задачей номер один и на этом будет базироваться политика Президента”, - сказал он.

С.ГАВРИШ также заметил, что поддерживает идею создания в Украине двухпалатного парламента, что, по его убеждению, является путем к демократической власти. “Двухпалатный парламент необходим с точки зрения расширения базы парламентаризма, улучшения законодательной ответственности за парламент, за свою функцию законодателя”, - сказал он.

Советник отметил, что эксперты, которые предлагают сегодня Президенту принять новую редакцию Конституцию, рекомендуют сделать это в следующем году после обсуждения в парламенте и в обществе.