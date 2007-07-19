Сегодня в Киеве состоится творческий вечер народного артиста России Валентина Гафта

Сегодня в помещении киевского Театра оперетты состоится творческий вечер народного артиста России, актера московского театра «Современник» Валентина ГАФТА.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил сам артист.

В.ГАФТ отметил, что такого большого творческого вечера он еще не проводил.

По словам артиста, на сегодняшнем вечере он будет читать свои эпиграммы, стихотворения. Много стихотворений будет прочитано впервые, среди них, по словам В.ГАФТА, «будут и скандальные, которые, возможно, вызовут разные суждения». В то же время он заметил, что никого не хочет оскорбить.

Артист сообщил, что о себе будет говорить немного, а больше будет рассказывать о героях своих стихотворений и эпиграмм. По его словам, он зачитает эпиграммы на российских политиков, в частности депутата Госдумы Владимира ЖИРИНОВСКОГО, о мэре Москвы Юрии ЛУЖКОВЕ и других.

В.ГАФТ также отметил, что программа в этот вечер будет импровизированной. «Я постараюсь, чтобы все было естественно и не скучно», - сказал артист.

В.ГАФТ рассказал, что в Украине чувствует себя как дома, поскольку еще школьником, со второго по десятый класс отдыхал в районе Прилук Черниговской области. Провел там в целом более десяти лет. Также в Украине живут его многочисленные родственники и много близких людей.

Кроме того, В.ГАФТ отметил, что Киев для него – один из лучших городов мира. По словам артиста, его самым любимым местом в столице Украины является Андреевский спуск.