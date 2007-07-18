Минобороны допустило нарушения при осуществлении госзакупок на сумму свыше 96 млн. грн. – Тендерная палата

Тендерная палата Украины установила, что на протяжении 2006 года и І полугодия 2007 года Министерство обороны Украины и его подразделения допустили нарушения при осуществлении процедуры государственных закупок товаров и услуг на общую сумму свыше 96 млн. гривень.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН заявил председатель правления Тендерной палаты Украины Владимир ЛАБА.

По его словам, Тендерной палатой при проведении проверки были выявлены факты системного игнорирования действующего законодательства в сфере государственных закупок со стороны Министерства обороны и подчиненных ему структур.

В частности, по данным главы ТПУ, структуры Минобороны нарушили требование статьи 33 Закона Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства" путем осуществления закупки у одного участника при наличии соответствующей конкуренции на рынке.

«Почти каждая вторая такая процедура проведена с нарушением действующего законодательства, то есть, не имеет соответствующего обоснования относительно закупки товаров, работ и услуг у одного участника», - сказал В.ЛАБА.

По его данным, Управление автомобильного обслуживания Минобороны приобрело услуги по ремонту различных типов автотранспорта (автобусов, легковых автомобилей различных марок и грузовиков) на сумму более 601 тыс. грн. «При этом, всем хорошо известно, как развит рынок автосервиса и что, в случае объявления прозрачного тендера, свои предложения на него могли бы представить десятки государственных и частных компаний, что позволило бы сэкономить государственные средства или же получить услуги наиболее высокого качества», - подчеркнул В.ЛАБА.

Кроме того, по словам В.ЛАБЫ, чиновники оборонного ведомства сознательно включали в тендерную документацию противоречивые требования к предмету закупки, а также дискриминационные требования к участникам тендера.

По данным ТПУ, в 2006 году в ходе проведения 2-х открытых торгов по закупке жилья для Минобороны общей стоимостью 16,8 млн. грн. тендерным комитетом были нарушены требования относительно отклонения тендерных предложений участников, которыми было подано более одного предложения по одному лоту.

«Холдинговая компания «Киевгорстрой» представила на тендер три предложения, отличающиеся по цене, таким образом, организаторы тендера могли выбрать наиболее выгодное предложение «Киевгорстроя», в случае если их конкуренты предложат более низкую цену», - пояснил В.ЛАБА и добавил: «Возможно, кто-то в Минобороны бездумно сохранил все эти три предложения в документации по тендеру, а затем по недосмотру предоставил их для проверки ТПУ».

Еще одним существенным нарушением законодательства В.ЛАБА считает попытки Минобороны уклониться от предоставления ТПУ документации по проведенным этим ведомством тендерам.

Подытоживая, глава ТПУ призвал Министерство обороны навести порядок в сфере проведения госзакупок.