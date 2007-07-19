Власти Белой Церкви используют «черный» PR, чтобы воспрепятствовать строительству электросталеплавильного комплекса - компания «Евро Финанс Лтд»

Компания «Евро Финанс Лтд» обеспокоена действиями городских властей Белой Церкви (Киевская обл.), развернувших кампанию по дискредитации проекта строительства мини-металлургического завода в Белой Церкви.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил вице-президент компании «Евро Финанс Лтд» Валентин МАКАРЕНКО.

По его словам, 26 июня этого года горсовет в одностороннем порядке разорвал социальное соглашение с «Евро Финанс Лтд» от 26 марта 2007 года относительно строительства в городе электросталеплавильного комплекса. Как утверждает В.МАКАРЕНКО, «решение горсовета было инициировано и поддержано городским руководством. Первый заместитель горпредседателя Белой Церкви Виктор РОСОХА, который является руководителем городской организации БЮТ, использует эту политическую силу для однобокого освещения проекта строительства метзавода», - сказал В.МАКАРЕНКО.

При этом он отметил, что проект строительства метзавода, стоимостью 600 млн. долл., предполагает создание 5 тысяч рабочих мест со средней зарплатой работающих 2,5 тыс. грн., значительные налоговые отчисления в местные бюджеты. «Инвестор, в рамках подписанного с горадминистрацией соглашения, также принял на себя социальные обязательства в размере 237 млн. грн. Эти деньги должны быть инвестированы в развитие социальной инфраструктуры города. В частности, планируется строительство школы, детского сада, социального жилья, центрального автовокзала, онкологического и туберкулёзного диспансеров, центральной детской библиотеки, моста через реку Рось, дорог, путепроводов, закупка для города десяти новых троллейбусов», - подчеркнул В.МАКАРЕНКО.

По его словам, проект строительства мини-металлургического завода поддержан Украинской ассоциацией чёрной металлургии, Ассоциацией зеленых Украины, прошёл все необходимые согласования в центральных и местных органах власти, а также социальные и экологические экспертизы Национальной академии наук Украины и в Украинском научно-исследовательском институте экологических проблем.

В свою очередь, присутствующий на пресс-конференции вице-президент Украинской ассоциации предприятий черной металлургии, доктор технических наук, профессор Сергей ГРИЩЕНКО отметил, что строительство электросталеплавильного комплекса в Белой Церкви полностью отвечает Государственной программе развития и реформирования горно-металлургического комплекса Украины на период до 2011 г.

«Стержнем данной программы является глубокая структурная перестройка отрасли с заменой устаревшего энергозатратного мартеновского способа производства стали на современный электрометаллургический передел. Во всем мире сегодня практически не осталось мартеновских печей, а доля электростали в общем объеме производства стали в мире сейчас не менее 30%. В Украине же до сих пор почти половина стали плавится в мартенах с громадным расходом природного газа и значительными выбросами в атмосферу вредных веществ, а доля прогрессивного электросталеплавильного производства не превышает 3,5%», - подчеркнул эксперт.

По его словам, “в проекте строительства нового завода в Белой Церкви сконцентрированы все новейшие достижения в металлургической отрасли и обеспечены самые жесткие экологические параметры, соответствующие европейским нормам. «Подобные предприятия работают в городской черте многих европейских городов - в Германии, Швейцарии и других странах”, - сказал С.ГРИЩЕНКО.

Он также напомнил, что 6 марта 2007 года в Белой Церкви состоялось выездное заседание профильного Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной политики. Проект строительства завода, рассматривался, прежде всего, с точки зрения экологии и охраны окружающей среды. “Члены Комитета, большинство из которых в прошлом директора крупных металлургических предприятий, единодушно поддержали этот проект и рекомендовали его к реализации», - отметил С.ГРИЩЕНКО и добавил: “Сегодня обидно слышать, что хороший высокотехнологический проект с прекрасными экологическими и экономическими показателями может стать жертвой чьих-то политических амбиций».

Подытоживая, В.МАКАРЕНКО призвал городские власти Белой Церкви не использовать тему о якобы существующей опасности, которую представляет метзавод для экологии города в своей предвыборной агитации. В.МАКАРЕНКО также выразил надежду, что строительство мини-металлургического завода сможет начаться уже в сентябре.

Справка УНИАН. Согласно проекту, производственная мощность мини-металлургического завода в Белой Церкви должна составить 1,8 млн. тонн металлопродукции в год. Строительство развернется на площади в 58 гектаров на территории действующего цеха ОАО “Киеввтормет”, а также на дополнительно приобретенных инвестором промышленных землях. На новом заводе будет применяться метод электродуговой плавки, считающийся самым перспективным в современной металлургии. Оборудование поставит компания Siemens VAI Fuchs.

Предприятия с иностранными инвестициями ООО «Евро Финанс Лтд.” является акционером 6 предприятий Украины по переработке вторичных металлов, в том числе - предприятия “Киеввтормет”. С начала своей деятельности в 2001 году компания вложила 15 млн. долларов инвестиций в развитие переработки вторсырья в Украине.