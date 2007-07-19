В парламент прошли бы четыре политические силы, если бы выборы в ВР состоялись в ближайшее воскресенье – опрос

Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, в парламент прошли бы четыре политические силы – Партия регионов, БЮТ, “Наша Украина - Народная самооборона” и Коммунистическая партия Украины.

Такие данные всеукраинского опроса сегодня на пресс-конференции в УНИАН обнародовали старший научный сотрудник Лаборатории мониторинга общественно-политических процессов, кандидат психологических наук Валерия ЖОВТЯНСКАЯ, заведующий Лаборатории социально-психологических технологий, кандидат психологических наук Павел ФРОЛОВ и директор Института социальной и политической психологии АПНУ, член-корреспондент АПНУ Николай СЛЮСАРЕВСКИЙ.

Так, по результатам опроса, за Партию регионов готовы были проголосовать 28,5% избирателей, за Блок Юлии Тимошенко – 20,3% граждан, блок “Наша Украина – Народная Самооборона” получил бы 11,6% голосов, Коммунистическая партия Украины прошла бы в парламент с 5,3% голосов избирателей.

Название блока “Наша Украина – Народная самооборона” подавалось в анкете в следующей редакции: “Избирательный блок “Союз демократических сил Украины” в составе “Народного Союза Наша Украина” (Вячеслав КИРИЛЕНКО), “Народной самообороны” (Юрий ЛУЦЕНКО), Народного Руха Украины (Борис ТАРАСЮК), Украинской народной партии (Юрий КОСТЕНКО) и других национально-демократических партий”.

Согласно полученным данным, шансы преодолеть 3-процентный барьер имеет также Народная партия Владимира ЛИТВИНА, которая бы набрала 2,8% голосов.

При этом СПУ Александра МОРОЗА, по данным опроса, набрала бы 2% голосов избирателей.

Другие партии, как свидетельствуют результаты опроса, набрали бы менее 2% голосов избирателей, еще 11,8% респондентов пока не определились с выбором, а 7,3% не собираются идти на выборы. 4,5% опрошенных граждан ответили, что будут голосовать против всех.

Как сообщают эксперты, общий прирост голосов у Партии регионов, по сравнению с парламентскими выборами 2006 года, составляет 2,5%, в БЮТ прирост – 6,5%.

Как свидетельствуют результаты исследования, объединение “Нашей Украины” (которая, согласно майскому опросу, имела 5,8% сторонников) с “Народной самообороной” (в мае – 5,3% голосов) и Народным Рухом Украины и Украинской народной партией (2% граждан) пока не дало суммы их майских избирательных рейтингов (11,6% избирателей вместо вероятных 13,1%). Однако, несмотря на это, на момент проведенного опроса блок “Наша Украина – Народная самооборона” получил бы на 2,3% голосов больше, чем “Наша Украина” на парламентских выборах 2006 года.

При этом, как отмечают эксперты, прослеживается слабо выраженная зависимость политического выбора граждан от их возраста, пола и уровня образования. Так, склонность голосовать за Партию регионов и особенно за КПУ растет с повышением возраста и снижением образовательного уровня опрашиваемых. Кроме того, КПУ большей популярностью пользуется среди мужчин, чем среди женщин.

Склонность отдавать голос за БЮТ, напротив, растет в меру уменьшения возраста и повышения образовательного уровня респондентов, чаще делают выбор в его пользу женщины.

Фактор повышения образовательного уровня положительно влияет и на голосование за “Нашу Украину – Народную самооборону”.

Опрос был проведен Институтом социальной и политической психологии АПН Украины с 14 по 25 июня 2007 года. Было опрошено 27 тысяч респондентов в Крыму, всех областях Украины, городах Киеве и Севастополе. Опросом охвачены 724 населенных пункта, из которых 337, - городские, 387 – сельские. Опрос проводился по квотной выборке, представляющей население в возрасте 18 лет и старше. Квотирование проводилось по полу, возрасту, уровню образования, типам и размерам населенных пунктов. Погрешность выборки составляет 0,6% (без учета дизайн-эффекта). Степень досягаемости респондентов – 60,8%.