«Укрречфлот» создал Антирейдерский союз для борьбы с попытками незаконного захвата компании

При АСК «Укрречфлот» создана общественная организация «Антирейдерский союз акционеров АСК «Укрречфлот». Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава Правления новосозданной общественной организации Николай ЗЕЛЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, акционеры еще год назад на собрании предложили идею создать антирейдерский союз, идея была поддержана в трудовых коллективах портов и заводов компании, на собрании в этом году эта идея была поддержана и в июле общественная организация была официально зарегистрирована. «Одно слово, людям уже так надоело настойчивая наглость рейдеров, что терпение закончилось. На собрании в этом году акционеры окончательно решили создать народное ополчение против рейдеров. То есть, от обороны перейти к активному наступлению», - отметил Н.ЗЕЛЕНКО.

По его словам, в общественную организацию входят представители трудового коллектива предприятия, акционеры. На сегодня в союз входят почти 7 тыс. человек, и его ряды растут ежедневно, сообщил он. «Со всей ответственностью заявляю: наше народное ополчение будет организационно настроено, как следует и готово к серьезной, конкретной деятельности уже в ближайшее время», - заявил он.

В частности, по данным главы организации, в ближайший понедельник союз намерен начать проведение акции на Подоле, где заблокирует Центральный комитет Коммунистической партии Украины. «Мы будет требовать от народного депутата АЛЕКСАНДРОВСКОЙ (Алла АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, фракция КПУ – УНИАН) прекратить взаимодействовать с рейдерами», - заявил он.

«Следующей будет акция у стен Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку», - сообщил Н.ЗЕЛЕНКО.

Как отметила на пресс-конференции глава Профсоюза работников речного транспорта Мария БАРАНОВСКАЯ, «Укрречфлот» должен себя защищать от рейдеров: «Компания платит 65 млн. грн. налогов в бюджет страны. Разве это мало? Разве это можно потерять все в один миг, увести в тень?».

Как сообщал УНИАН, «Укрречфлот» неоднократно заявляла о попытках незаконного захвата компании путем ареста акций и наложения запрета на операции с акциями.

Напомним, недавно ГКЦБФР обнаружила нарушения законодательства о ценных бумагах и о хозяйственных обществах при операциях по обмену акций дополнительной эмиссии судоходной компании «Укрречфлот» (г. Киев) на акции других компаний в 2003-2005 годах. В частности, комиссия установила, что должностные лица "Укрречфлот", превышая собственные полномочия, вопреки требованиям ст. 32 (Приобретение акционерным обществом собственных акций) и ст. 41 (Высший орган акционерного общества) Закона "О хозяйственных обществах", приняли решение о выкупе акций собственной эмиссии.

Кроме этого, ГКЦБФР пришла к заключению, что при осуществлении обмена ранее выкупленных собственных акций на акции других предприятий, Правление "Укрречфлот" также нарушило законодательство Украины, нормы уставных документов компании.

Проверка проходила по обращению депутата Верховной Рады Аллы АЛЕКСАНДРОВСКОЙ (фракция Коммунистической партии).

В свою очередь, в «Укрречфлоте» заявляют о недостоверности и предвзятости выводов комиссии, ссылаясь на то, что ГКЦБФР по иску миноритарного акционера уже проверяла компанию по этому же вопросу (обмену акций) в 2006 г., и тогда не обнаружила нарушений.

10 июля 2007 г. АСК "Укрречфлот" подала административный иск в Киевский хозяйственный суд на ГКЦБФР.

"Мы уверены, что наш административный иск будет рассмотрен, и решение будет справедливым, и это своеволие, которые мы видели в ходе проверки, и некомпетентность будут сняты судом", - заявил УНИАН помощник президента компании по правовым вопросам Василий БИГУНЕНКО.