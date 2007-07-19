КИУ прогнозирует, что 20% избирателей не смогут принять участие в голосовании на досрочных выборах в ВР

По данным Комитета избирателей Украины, приблизительно 20% избирателей не смогут принять участие в голосовании во время проведения досрочных выборов в Верховную Раду.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил председатель правления КИУ Игорь ПОПОВ.

Он отметил, что приблизительное количество избирателей в Украине будет составлять 35 млн. человек. При этом, по словам И.ПОПОВА, приблизительно 5 млн. украинцев находятся за рубежом на заработках.

По его словам, обязательным условием голосования является пребывание избирателя на консульском учете. Кроме того, около 1 млн. человек проживают не по месту регистрации, потому не будут включены в списки избирателей.

И.ПОПОВ также прогнозирует, что около 1 млн. избирателей вообще в день голосования “не смогут найти себя к списках”.

Кроме того, сказал он, в избирательное законодательство были внесены поправки, которые значительно осложнят организацию избирательного процесса и сделают невозможным выполнение отдельных процедур.

КИУ, отметил І.ПОПОВ, считает неуместным введение барьера явки избирателей. Он отметил, что такая норма дает возможность для использования технологий срыва выборов. “Мы прогнозируем, что явка будет небольшой”, - сказал И.ПОПОВ.

В свою очередь, представитель КИУ Александр ЧЕРНЕНКО отметил, что комитет не видит механизмов реализации положения о предоставлении избирательным комиссиям Государственной пограничной службой информации выехавших из Украины. Он объяснил это тем, что в загранпаспортах отсутствует графа “отчество” и адрес проживания избирателя. “В случае выполнения этой нормы будут ограничены в правах избиратели, которые вернутся в Украину в последние 3 дня до выборов, включая даже день голосования, поскольку они будут исключены из списка избирателей”, - сказал А.ЧЕРНЕНКО.