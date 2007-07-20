Депутаты Одесского горсовета обратились к власти с просьбой выделить 1% от суммы продажи ОАО «Одесский припортовый завод» в бюджет Одессы

Депутаты Одесского городского совета обратились к Верховной Раде и Кабинету Министров Украины с просьбой выделить 1% от суммы продажи ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) в бюджет г. Одессы.

Как сообщает председатель контрольной комиссии Одесского совета по приватизации ОПЗ, депутат от фракции БЮТ, Павел Унгурян: «Если предприятие перейдет в частные руки, может снизиться его экологическая безопасность и уровень контроля государства, что приведет к трагедии. Например, катастрофа в Ионаве (Литва), на предприятии «Азов», когда грубые технические нарушения привели к падению 7 тысячетонной цистерны и несколько тысяч человек получили тяжелые травмы и отравления. Однако катастрофа была смягчена за счет низкой высоты облака и 70 га леса, на которые и пришелся основной удар. В случае с ОПЗ – это четыре 30-титысячные цистерны, каждая из которых в 4,5 раза больше литовской. При этом, в отличие от Литвы, крупнейшее в Европе предприятие по производству аммиака и карбамида находится в степной зоне, то есть в случае аварии ничто не сможет задержать распространение опасных химических веществ. Расстояние от ОПЗ до Одессы по воздуху - всего 12-16 км, до города Южного – 4 км, поэтому последствия будут во много раз хуже. Авария на таком предприятии может быть подобна Чернобыльской, а ущерб от нее может составить до 200 млрд долларов ( согласно международным экономическим нормативам).

Поэтому мы настаиваем на включении в условия приватизации пунктов, указанных в депутатском обращении: обеспечить бесперебойную работу автоматической системы контроля, сохранения акустико-эмисионного метода контроля состояния хранилищ, сохранение системы финансирования служб безопасности, контроль за сохранением склонов (Приморского склона) и других. Цистерны находятся в 400-500 метрах от моря и в случае оползня экологическая катастрофа неминуема. Наша комиссия разработала целый ряд предложений, которые должны войти в приватизационные документы. Городской совет просит выделения 1% средств от суммы продажи ОПЗ для обеспечения природоохранных мер и создания Городского кризисного центра оповещения и реагирования на чрезвычайные ситуации».

Заседание Кабинета Министров Украины, на котором будет рассмотрено обращение, состоится 25 июля.