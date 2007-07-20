Тендерная палата выявила нарушения процедур госзакупок «Укравтодором» на 2 млрд. грн.

Тендерная палата Украины выявила нарушения процедур госзакупок «Укравтодором» на 2 млрд. грн. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава ТПУ Владимир ЛАБА.

«Сумма, которая подтверждает в той или иной мере совершенные и допущенные нарушения, на сегодня достигает 2 млрд. грн. за 2005-2006 гг. и 1-е полугодие 2007 г.», - сказал он.

По его данным, в целом проведен анализ 173 процедур госзакупок, из них за 2005-2006 г. проверены 15 процедур, при которых установлены нарушения на 727,5 млн. грн, за первое полугодие этого года проверено 158 процедур госзакупок и установлено нарушений на 1,3 млрд. грн.

«Исследование свидетельствует, что в этой системе государственных предприятий имеют место очень серьезные и глобальные нарушения законодательства о закупках за государственные средства», - отметил В.ЛАБА.

По его словам, из общей суммы выявленных нарушений в самом «Укравтодоре» эта сумма составила 615,9 млн. грн., остальные нарушения обнаружены в структурных подразделениях автодорожной службы. В большинстве случаев заказчик предлагал заранее избранного участника торгов, с которым пребывает в «тесной» связи, и проводил процедуру закупки только формально, лоббировал своих участников в интересах другого заказчика, прописывал условия тендера под конкретного участника, в некоторых случаях заказчик вообще отказывался от процедуры открытых торгов, отметил В.ЛАБА. К примеру, по его данным, при проведении открытых торгов по закупке работ по ремонту автодороги Киев-Чоп на 615,9 млн. грн. закупка проводилась без применения процедуры открытых торгов.

«Конечно, работники Тендерной палаты не в состоянии 100% исследовать все процедуры закупок, это только доля», - добавил глава ТПУ.

Справка УНИАН. В 2001 году Указом Президента Украины от 8 ноября 2001 года №1056/2001 была создана Государственная служба автомобильных дорог Украины (Укравтодор), как центральный орган исполнительной власти для осуществления функций управления дорожным хозяйством. В сферу управления Укравтодора входят службы автомобильных дорог в АР Крым и областях, государственные проектные, научно-исследовательские, технологические и экспертные предприятия, а также Государственная акционерная компания «Автомобильные дороги Украины» с дочерними предприятиями в областях.

В августе 2006 года правительство назначило председателем Укравтодора Владимира ДЕМИШКАНА.

16 апреля 2007 г. Кабинет Министров Украины утвердил положение о Государственной службе автомобильных дорог Украины (Укравтодор), согласно которому, Укравтодор является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабмином через министра транспорта и связи.

Основными задачами Укравтодора являются: подготовка предложений относительно формирования государственной политики в сфере дорожного хозяйства и обеспечения ее реализации; разработка и реализация стратегии развития дорожного хозяйства; государственное регулирование и контроль в сфере дорожного хозяйства, управление автомобильными дорогами в соответствии с законодательством; организация строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог, инженерного обустройства, объектов дорожного сервиса и других сооружений.