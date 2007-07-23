«Не надейтесь на адвоката в Украине! Его к Вам не пустят!»

Пресс-конференция адвоката и жен 3-х задержанных по делу об убийстве директора рынка «Озерка» в Днепропетровске и расстреле под Киевом соратников Максима Курочкина

Киев, 23 июля 2007 г.

Участники:

адвокат Ровшанбек Розметов, Ольга Фурман, Анна Пугачева.

Адвокат Ровшанбек Розметов и жены граждан, задержанных по делу об убийстве директора рынка «Озерка» в Днепропетровске и расстреле под Киевом соратников Максима Курочкина, уверены, что следователи, расследующие эти дела, продолжают оказывать физическое и психологическое давление на задержанных, чтобы вынудить их сознаться в совершении этих преступлений.

Адвоката Р.Розметова по-прежнему не допускают к его подзащитному Эдуарду Фурману, несмотря на то, что тот 22 июня написал заявление, в котором называет его своим защитником.

Расследование дела передано из Киевской областной прокуратуры в Генеральную прокуратуру Украины.

«Мы подозревали и подозреваем правоохранителей в применении незаконных методов ведения дознания и досудебного следствия в отношении Эдуарда Фурмана, а также в отношении задержанных его двух друзей Максима Пугачева и Александра Еременко», - заявляет Р.Розметов.

По его словам, после первой пресс-конференции, на которой адвокаты заявили о применении пыток с использованием электротока, видимо, испугавшись резонанса, милиционеры предложили женам предоставить свидание с мужьями в обмен на свидетельство о неприменении к ним пыток и незаконных методов дознания и следствия, а также в обмен на расторжение договора с адвокатами.

«Следователь генпрокуратуры, которому передали дело для дальнейшего расследования, после встречи со мной исчез. На мои неоднократные телефонные звонки и на письменные обращения не отвечает. Никаких законных оснований не допускать меня к делу у следователя нет, - заявляет Р.Розметов. - Я считаю, что следствию не нужен адвокат со стороны, который будет добиваться объективного рассмотрения дела и отстаивать права своих подзащитных». Следствию нужно, считает он, «чтобы никто не мешал быстрее раскрыть это преступление с результатом, выгодным следствию и тем, кто за ним стоит».

Адвокат уверен, что обвинения, предъявленные Эдуарду Фурману и его друзьям, основываются только на их оговаривающих себя признательных показаниях, полученных правоохранителями путем физического и психологического давления.

Адвокаты и жены задержанных не прекращают обращаться во всевозможные инстанции с заявлениями, жалобами и просьбами о помощи. В июне этого года они обратились к народным депутатам Украины.

Из письма секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека следует, что 11.06.07 г. открыто производство по данному делу и проверка продолжается. Однако, Р.Розметов назвал «некорректным» привлечение к проверке по данным заявлениям сотрудников Генпрокуратуры, которая теперь выступает как заинтересованное ведомство.

Говорит жена Эдуарда Фурмана Ольга: «Я встретилась с мужем и увидела, что он сильно подавлен и напуган, он почти ничего не говорил, а на мои вопросы об истязаниях за него отвечали сотрудники МВД. Доказывали нам, что адвокаты бандиты, показывали их фотографии в милицейской форме. Говорили, что адвоката Розметова все равно не допустят к делу. Муж так и сидел молча. Они обращались с ним, как со своей собственностью. Он не был раньше таким. Я подозреваю, что правоохранительные органы применяют методы психологического давления к моему мужу с применением психотропных веществ, для того, чтобы он давал показания против себя же. От адвоката Розметова он отказался не по своей воле»

Супруга другого задержанного Анна Пугачева заявила: «Я начала опасаться за жизнь и здоровье своего мужа. Почему, если все с ним хорошо, не дают мне с ним увидеться, не пускают адвокатов. Я начала обращаться с заявлениями, жалобами к Президенту Украины, Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека, в генеральную прокуратуру Украины. Везде получала отписки, и никаких результатов не было». Добившись ценой неимоверных усилий встречи с мужем, Анна Пугачева, по ее словам, увидела человека, который находится «полностью во власти людей, ведущих следствие, которые делают с ним все, что хотят».

Жены задержанных живут в Киеве на съемных квартирах, А.Пугачева – с недавно родившейся дочкой. По их словам, по 4 часа выстаивают в очередях, чтобы передать мужьям передачи.