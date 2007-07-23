Альфа-Банк предлагает новый ипотечный продукт с нулевым первым взносом

Альфа-Банк предложил покупателям недвижимости новый ипотечный продукт, который стал доступен еще большему числу украинцев. Теперь для покупки жилья нет необходимости накапливать средства для первого взноса.

Банки, занимающиеся выдачей кредитов для покупки недвижимости, прилагают много усилий для того, чтобы привлечь клиентов и увеличить свою долю на рынке жилищных кредитов. Лояльность банкиров уже привела к тому, что более половины всех сделок на рынке недвижимости происходят при помощи банковских кредитов. В недалеком будущем таким способом будет продаваться до 90% всего жилья.

С ростом рынка ипотеки растет и конкуренция между банками. «Чтобы привлечь клиента теперь недостаточно только предложить хорошие условия кредитования, – убежден руководитель блока развития банковских продуктов и маркетинга Альфа-Банка Марчин Дычак. – Кредитный продукт должен быть обеспечен профессиональным инструментарием – как сугубо технологическим, так и кадровым. Немалое внимание в этой сфере уделяется таким моментам: технология быстрого принятия решения о выдаче кредита, удобные схемы погашения, а также рациональные предложения по страхованию кредитного имущества».

Марчин Дычак убежден, что пришло время кредитов нового типа. В качестве примера такового он приводит кредит на покупку жилья , который недавно презентовал «Альфа-Банк» : первоначальный взнос собственных средств заемщика составляет 0%, при этом не нужен дополнительный залог в виде другого ликвидного имущества. Ставки по кредитам - от 11% годовых в дол. Обо всех необходимых документах и платежах, клиент узнает предварительно. Никаких скрытых комиссий!

«В качестве дополнительной услуги мы предлагаем потенциальному заемщику предварительно рассчитать доступную для него сумму кредита, размер ежемесячных платежей по кредиту, а также заполнить электронный вариант анкеты-заявки. Сделать это можно не приходя в банк, на сайтеwww.alfabank.com.ua» . В банк нужно будет прийти уже с полным пакетом документов, подготовить который поможет наш консультант - сообщил Марчин Дычак.

Представитель Альфа-Банка заверяет, что за счет этого и подобных ипотечных продуктов, потенциальными клиентами банков становятся и те, кто не собрал необходимую для первого взноса сумму или намерен использовать эти деньги с другой целью – например для ремонта новой квартиры.

«Мы готовим к запуску и иные схемы кредитования, которые также будут стимулировать рынок, - подытожил представитель Альфа-Банка. – Однако более детально сможем рассказать о них уже после презентации».

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