Помогите спасти жизнь ребенка
У Маловик Анастасии, 2003 года рождения, острый лимфобластный лейкоз.
В данный момент девочка проходит протоколы лечения в "ОХМАТДЕТ"
По адресу: Украина, г. Киев, ул. Шолуденко 10. Гематологический центр.
Лечащий врач: Татарина Оксана Борисовна. В данный момент Настеньку ведёт заведующая гематологическим отделением.
Лечение слишком дорогое и очень длительное. По словам отца Насти Сергея, найти такие деньги просто нереально обычному человеку, а без денег Настюшка может умереть. На сайте есть все документы, ссылки, адреса и прочее.
Вся информация здесь: http://nastysha.kiev.ua
Наши баннеры здесь: http://nastysha.kiev.ua/banners.html
Мама Настеньки: Татьяна. +38(098) 461-98-01
Папа Настеньки: Сергей. +38(098) 461-98-82; +38(044) 227-33-25
Бабушка Настеньки: Маловик Любовь Ивановна.
Дедушка Настеньки: Маловик Владимир Михайлович.
Сёстры Татьяны: Маловик Наталья Владимировна
Маловик Лариса Владимировна
Домашний адрес: Украина г. Киев, Деснянский район.
Улица Николая Закревского 59/1 квартира 30
Телефон +38(044) 530-32-37
Электронная почта: nastysha@nastysha.kiev.ua
Получатель: Маловик Татьяна Владимировна
№счёта: 262031168684 Идентификационный код: 2919907661
Райффайзен Банк Аваль МФО: 380805 Украина г. Киев
Назначение перевода: Добровольная помощь на лечение больного ребёнка.
Просьба дублировать свои пожертвования сообщением по email.
Банк корреспондент: АК "СБЕРБАНК РОССИИ" ОАО, г. Москва.
БИК: 044525225. Корреспондентский счёт №:30101810400000000225
ИНН СБЕРБАНК РОССИИ 7707083893
Банк получателя: ОАО "Райффайзен банк Аваль" г. Киев.
Корреспондентский счёт №:30231810100000000527
Получатель: Маловик Татьяна Владимировна. No 0261 /262031179518
Назначение перевода: Добровольная помощь на лечение больного ребёнка.
Beneficiary: Acc.No 0261 / 262011173136 Malovik Tetiana Volodymyrivna.
Bank of beneficiary: Open joint stock company Raiffeisen Bank Aval Kiev, Ukraine
S.W.I.F.T. code: AVALUAUKCKB
Correspondent bank: Corr.acc №5502 2305 Raiffeisen Zentralbank Oesterreich, Viena
S.W.I.F.T. code: RZBA AT WW
Transfer not concerned with business and investment fctivity
Получатель: Маловик Владимир Михайлович.
Украина г. Киев. ул. Н. Закревского. дом 59/1 квартира 30
Информацию о переводе с указанием:Фамилии Имени отправителя,
Страна, Город откуда осуществлён перевод, сумма - валюта перевода,
контрольный код, просьба отсылать на: email.
Жители зарубежья. пишите пожалуйста латинским шрифтом. Кодировку бывает
невозможно подобрать. или СМСкой на номер: +38 098 461-98-82
Для переводов по почте:
02232 Украина г. Киев. ул. Николая Закревского. дом 59/1 квартира 30
Получатель: Маловик Владимир Михайлович.
Назначение перевода: Добровольная помощь
на лечение больного ребёнка.
Также Ви можете отдать лично в руки и познакомиться с мамой:
Адрес: Украина г. Киев, Район: метро КПИ, пр. Победы. Ул Шолуденко 10. Гематологический центр "ОХМАТДЕТ". Подняться на 3 этаж и попросить пригласить Маловик Татьяну Владимировну. Маму Настеньки. Или перезвонить Татьяне и попросить встретить. (098) 461-98-01