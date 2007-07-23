Помогите спасти жизнь ребенка

16:45, 23 июля 2007
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У Маловик Анастасии, 2003 года рождения, острый лимфобластный лейкоз.

В данный момент девочка проходит протоколы лечения в "ОХМАТДЕТ"

По адресу: Украина, г. Киев, ул. Шолуденко 10. Гематологический центр.

Лечащий врач: Татарина Оксана Борисовна. В данный момент Настеньку ведёт заведующая гематологическим отделением.

Лечение слишком дорогое и очень длительное. По словам отца Насти Сергея, найти такие деньги просто нереально обычному человеку, а без денег Настюшка может умереть. На сайте есть все документы, ссылки, адреса и прочее.

Вся информация здесь: http://nastysha.kiev.ua

Наши баннеры здесь: http://nastysha.kiev.ua/banners.html

Мама Настеньки: Татьяна.  +38(098) 461-98-01

Папа  Настеньки: Сергей.   +38(098) 461-98-82;   +38(044) 227-33-25

Бабушка Настеньки: Маловик Любовь Ивановна.

Дедушка Настеньки: Маловик Владимир Михайлович.

Сёстры Татьяны: Маловик Наталья Владимировна

Маловик Лариса Владимировна

 

Домашний адрес: Украина г. Киев, Деснянский район.

Улица Николая Закревского 59/1 квартира 30

Телефон +38(044) 530-32-37

Электронная почта: nastysha@nastysha.kiev.ua

Получатель:  Маловик Татьяна  Владимировна

№счёта: 262031168684 Идентификационный код: 2919907661

Райффайзен Банк Аваль МФО: 380805  Украина г. Киев

Назначение перевода: Добровольная помощь на лечение больного ребёнка.

Просьба дублировать свои пожертвования сообщением по email.

 

Банк корреспондент: АК "СБЕРБАНК РОССИИ" ОАО, г. Москва.

БИК: 044525225. Корреспондентский счёт №:30101810400000000225

ИНН СБЕРБАНК РОССИИ 7707083893

Банк получателя: ОАО "Райффайзен банк Аваль" г. Киев.

Корреспондентский счёт №:30231810100000000527

Получатель: Маловик Татьяна Владимировна. No 0261  /262031179518

Назначение перевода: Добровольная помощь на лечение больного ребёнка.

 

Beneficiary:   Acc.No  0261 /  262011173136  Malovik Tetiana  Volodymyrivna.

Bank of beneficiary: Open joint stock company Raiffeisen Bank Aval Kiev, Ukraine

S.W.I.F.T. code: AVALUAUKCKB

Correspondent bank: Corr.acc №5502 2305 Raiffeisen Zentralbank Oesterreich, Viena

S.W.I.F.T. code: RZBA AT WW

Transfer not concerned with business and investment fctivity

 

Получатель:  Маловик Владимир  Михайлович.

Украина г. Киев. ул. Н. Закревского. дом 59/1 квартира 30

Информацию о переводе с указанием:Фамилии Имени  отправителя,

Страна, Город откуда осуществлён перевод, сумма - валюта перевода,

контрольный код, просьба отсылать на: email.

Жители зарубежья. пишите пожалуйста латинским шрифтом. Кодировку бывает

невозможно подобрать. или СМСкой на номер: +38 098 461-98-82

  

Для переводов по почте:

 

 02232  Украина г. Киев.  ул. Николая Закревского. дом 59/1 квартира 30

Получатель: Маловик Владимир Михайлович.

Назначение перевода: Добровольная помощь

на лечение больного ребёнка.

 

Также Ви можете отдать лично в руки и познакомиться с мамой:

Адрес:  Украина г. Киев, Район: метро КПИ, пр. Победы. Ул Шолуденко 10. Гематологический центр "ОХМАТДЕТ". Подняться на 3 этаж и попросить пригласить Маловик Татьяну Владимировну. Маму Настеньки. Или перезвонить Татьяне и попросить встретить. (098) 461-98-01

 

 

 

 

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