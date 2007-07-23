Адвокат и жены задержанных по делу об убийстве директора «Озерки» обвиняют милицию в давлении на подозреваемых

Адвокат и жены граждан, задержанных по делу об убийстве директора рынка «Озерка», считают, что следователи по этому делу продолжают оказывать давление на задержанных, чтобы вынудить их сознаться в совершении преступлений.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН заявил адвокат Ровшанбек РОЗМЕТОВ.

«Мы подозревали и подозреваем правоохранителей в применении незаконных методов ведения дознания и досудебного следствия в отношении Эдуарда ФУРМАНА, а также в отношении задержанных его двух друзей Максима ПУГАЧЕВА и Евгения ЕРЕМЕНКО», - сказал он.

По словам адвоката, его по-прежнему не допускают к подзащитному, несмотря на то, что Э.ФУРМАН 22 июня написал заявление, в котором подтвердил, что Р.РОЗМЕТОВ является его защитником.

Р.РОЗМЕТОВ подчеркнул, что после первой пресс-конференции, на которой было заявлено о применении пыток, представители правоохранительных органов предложили женам задержанных предоставить свидание с мужьями. При этом, по словам адвоката, жены должны были написать свидетельство о неприменении к задержанным пыток и незаконных методов дознания и следствия. Еще одно требование, отметил он, заключалось в расторжении договора с адвокатами.

Р.РОЗМЕТОВ сообщил, что на данный момент Киевская областная прокуратура передала расследование дела в Генеральную прокуратуру Украины. Он также подчеркнул, что следователь Генпрокуратуры, которому передано дело, отказывается встретиться с адвокатом.

«Я считаю, что следствию не нужен адвокат со стороны, который будет добиваться объективного рассмотрения дела и отстаивать права своих подзащитных», - сказал Р.РОЗМЕТОВ. Он высказал мнение, что следователи заинтересованы в том, чтобы быстрее закрыть данное дело «с результатом, выгодным следствию и тем, кто за ним стоит».

Кроме того, по его словам, обвинения, предъявленные Э.ФУРМАНУ и его друзьям, основываются только на их же, оговаривающих себя, признательных показаниях, полученных путем давления.

Р.РОЗМЕТОВ сообщил, что он и жены его подзащитных вынуждены были обратиться за помощью к народным депутатам и Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Нине КАРПАЧЕВОЙ. По его словам, омбудсменом было открыто производство по данному делу, и проверка продолжается. При этом, по словам адвоката, к проверке привлечены сотрудники Генпрокуратуры.

Со своей стороны, жена Э.ФУРМАНА Ольга ФУРМАН сообщила, что во время свидания муж был «сильно подавлен и напуган». По ее словам, на все поставленные мужу вопросы за него отвечали сотрудники МВД. «Я подозреваю, что правоохранительные органы применяют методы психологического давления к моему мужу с применением психотропных веществ для того, чтобы он давал показания против себя же», - сказала О.ФУРМАН.

При этом жена второго задержанного М.ПУГАЧЕВА Анна ПУГАЧЕВА отметила, что опасается за жизнь своего мужа. По ее словам, ей отказывают в свиданиях, и не пускают адвокатов.