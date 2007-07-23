Рынок троллейбусов в Украине поделен между двумя поставщиками – Тендерная палата

Рынок закупки троллейбусов в Украине фактически поделен между двумя поставщиками – ООО «Дуотранс» и ЗАО «Автоторговая группа «Спецтехника», которые постоянно выступают в качестве победителей процедур закупки, выталкивая с «арены» отечественного производителя.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель правления Тендерной палаты Владимир ЛАБА.

По его словам, Тендерная палата установила, что при проведении 15 процедур закупки троллейбусов в 2006 году почти на 66,362 млн. грн. и 2 процедур в 2007 году на 13 млн. грн. в 9 случаях победителями стали именно эти фирмы, причем часто продавались троллейбусы не украинского, а российского производства.

Кроме того, по данным Тендерной палаты, диапазон цен «Спецтехники» для одного и того же заказчика в границах одного периода колеблется от 479,9 тыс. грн. за единицу техники – до 547 тыс. грн., «Дуотранса» - от 557,7 тыс. грн. до 675 тыс. грн. «Эти предприятия поставляют продукцию по разным ценам, чего быть не должно. Это свидетельствует о том, что торги проводятся формально – в зависимости от суммы и процента «отката», который согласовывается заказчиком и заранее выбранным победителем», - заявил В.ЛАБА.

В ходе торгов Тендерная палата отмечает ряд одинаковых нарушений: заключение трехсторонних договоров на приобретение троллейбусов в интересах другого заказчика; отсутствие методики оценки тендерных предложений по отдельным критериям оценки; не отклонение предложений участников, не отвечающих условиям тендерной документации и квалификационным условиям; заключение договоров не в соответствии с требованиями тендерной документации.

Так, нарушения в проведении торгов по закупке троллейбусов Тендерная палата усмотрела у заказчиков Днепропетровска, Лисичанска, Житомира, Хмельницка, Черновцов и Запорожья.

Справка УНИАН. ЗАО "АТГ "Спецтехника" работает на украинском рынке автомобилей и транспорта специального назначения уже более 10 лет.

Предприятие предлагает большой спектр автомобилей, тракторов и машин специального назначения, выпускаемых заводами России, Украины и Беларуси. В числе этих производителей - ГАЗ, ЗИЛ, КамАЗ, КрАЗ, ЛАЗ, МАЗ, МТЗ, ПАЗ, УАЗ, ХТЗ, ЮМЗ и другие.

ООО "Дуотранс" (Днепропетровск) - официальный дилер российского ОАО "Троллейбусный завод" ("Тролза", Энгельс, Саратовская обл.)