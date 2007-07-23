Онищук сомневается в возможности одновременного проведения досрочных выборов в ВР и референдума относительно изменений в Конституцию

Проведение референдума относительно внесения изменений в Конституцию Украины одновременно с досрочными выборами в Верховную Раду – 30 сентября - практически невозможно.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил народный депутат Украины V созыва, заместитель руководителя штаба блока “Наша Украина” – “Народная самооборона” Николай ОНИЩУК.

По его словам, на протяжении времени, которое осталось до досрочных парламентских выборов, достаточно сложно провести референдум, который бы имел обязательные последствия. Н.ОНИЩУК объяснил это тем, что проведение референдума по народной инициативе предусматривает соблюдение достаточно сложной процедуры. В частности, отметил он, необходимо создание инициативных групп, сбор подписей, решение Центральной избирательной комиссии и соответствующий Указ Президента Украины на этот счет. “Поэтому в срок, который остался до проведения выборов, это сделать практически невозможно с нашей точки зрения”, - сказал Н.ОНИЩУК.

При этом он добавил, что сбор подписей за отмену депутатской неприкосновенности, инициированный “Нашей Украиной” – “Народной самообороной” будет достаточным, чтобы сформулировать задание для новоизбранной Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, 18 июля лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что ее политическая сила инициирует проведение 30 сентября всеукраинского референдума относительно внесения изменений в Конституцию. По ее словам, всеукраинский референдум должен быть проведен одновременно с досрочными выборами в Верховную Раду. Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что на всеукраинский референдум должны быть вынесены 9 вопросов. В частности, по ее словам, эти вопросы будут касаться формы правления в Украине, целесообразности избрания и отзыва судей народом, расширения прав местного самоуправления. Кроме того, отметила лидер БЮТ, на референдум будет вынесен вопрос о предоставлении конституционного статуса парламентской оппозиции, отмене неприкосновенности и льгот высших руководителей государства, народных депутатов Украины и судей; лишении мандатов депутатов всех уровней, которые нарушили обещания перед народом, и вопрос упрощения процедур проведения референдумов.