Авария поезда с фосфором не ударила по имиджу Украины как транзитного государства – эксперт

Авария поезда с фосфором во Львовской области не ударила по имиджу Украины как транзитного государства.

Такое мнение сегодня на пресс-конференции в УНИАН высказал руководитель аналитической группы консалтингового консорциума «Менеджмент Консалтинг Групп» (МКГ) Дмитрий ПОДТУРКИН.

«Сама авария вряд ли ударила по имиджу Украины как транзитного государства, ведь, хотя еще и нет официального заключения правительственной комиссии, но авария произошла, скорее всего, не по вине украинской стороны», - отметил он.

По мнению эксперта, авария вполне могла произойти в другом месте. «Повышение температуры - и … взрыв произошел бы в Польше, - сказал он. - То есть, это проблема не Украины, это проблема всей цепочки».

Как считает Д.ПОДТУРКИН, «Европа просто начала понимать, что грузоотправители в Азии, в Казахстане не всегда придерживаются этих правил (перевозки грузов – УНИАН), которые они подписали».

В то же время, эксперт отметил, что по транзиту ударит ограничение перевозки опасных грузов через территорию Украины.

«Запрет ударит по транзиту, но я надеюсь, что соответствующие изменения в законодательную базу будут проведены достаточно быстро для того, чтобы запрет можно было отменить. И тогда, я думаю, объемы транзита восстановятся, потому что пока наша железная дорога является конкурентоспособной на тех основных транзитных коридорах, по которым идут грузы», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 19 июля министр транспорта и связи Николай РУДЬКОВСКИЙ заявил, что перевозка желтого фосфора по Украине запрещена до завершения расследования причин аварии грузового поезда во Львовской области. По его словам, кроме того, приняты меры и в отношении других опасных грузов. В частности, партии грузов разбиваются на маленькие, чтобы как можно меньше грузов одновременно находилось в одном месте. Также принято решение, что на одной станции не может находиться сразу несколько поездов с опасным грузом.

По словам Д.ПОДТУРКИНА, изменения в Международные правила перевозки опасных грузов вносятся ежегодно, и последние изменения были внесены как раз накануне аварии, поэтому ждать еще год для внесения изменений в правила - долго. «Единственный вариант, мне кажется, собрать пул отправителей и сделать временное положение, опираясь только на отправителей, потому что перечень компаний, которые провозят опасные грузы, достаточно мал», - считает Д.ПОДТУРКИН.

По данным эксперта, объемы перевозок опасных грузов в Украине по железным дорогам составляют около 30 млн. тонн в год, из них объемы транзита - больше половины. По словам Д.ПОДТУРКИНА, увеличение транзита опасных грузов из Азии в Европу связано с выносом вредных производств из Европы.

Он подчеркнул, что если Украина «обрежет» этот грузопоток, то мировая конкуренция приведет к переориентации рынка на соседние государства, и отечественная экономика потеряет одно из самых эффективных направлений своего развития.