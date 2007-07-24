Тендерная палата выявила нарушения процедур госзакупок «Укрзализныцей» в первом полугодии на 467 млн. грн.

Тендерная палата Украины выявила нарушения процедур в сфере государственных закупок Государственной администрацией железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» в первом полугодии на сумму 467,78 млн. грн.

Об этом сообщил председатель правления Тендерной палаты Владимир ЛАБА сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, в целом на протяжении первого полугодия «Укрзализныца» и ее структурные подразделения провели 247 процедур на общую сумму закупок 617,17 млн. грн.

Исследовав 98 процедур государственных закупок, проведенных «Укрзализныцей» и ее подразделениями, ожидаемой стоимостью 467,78 млн. грн., было выявлено, что из-за отсутствия надлежащего контроля со стороны руководства «Укрзализныцей» нарушаются требования закона о закупках товаров, работ и услуг за государственные средства. Так, значительную часть нарушений составляют тендеры по высоким ценам, а также - фиктивные тендеры, то есть формальный подход к проведению процедур закупок.

Как результат, отметил В.ЛАБА, финансовые ресурсы используются не только вопреки действующему законодательству, но и неэффективно и нерационально, что, в свою очередь, приводит к лишним и безосновательным расходам государственных средств.

По словам В.ЛАБЫ, в ходе проверок было установлено, что Государственным территориально-отраслевым объединением "Юго-Западная железная дорога" при проведении 21 процедуры закупок было допущено нарушений на сумму 146 млн. грн.; Государственной администрацией железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» в ходе проведения 9 процедур закупок допущено нарушений на сумму свыше 41 млн. грн.; Государственным предприятием "Приднепровская железная дорога" при осуществлении 15 процедур закупок имели место нарушения на 42 млн. грн.; Государственным территориально-отраслевым объединением "Львовская железная дорога" при проведении 20 процедур закупок установлены нарушения требований действующего законодательства на сумму свыше 107 млн. грн.; Государственным предприятием "Донецкая железная дорога" при осуществлении 12 процедур закупок нарушения составляли сумму 21,7 млн. грн.; Государственным предприятием "Одесская железная дорога" в ходе проведения 8 процедур закупок допущены нарушений на сумму почти 62 млн. грн.; Уставным территориально-отраслевым объединением "Южная железная дорога" при проведении 8 процедур закупок установлены нарушения на сумму 23 млн. грн.

В.ЛАБА также сообщил, что Тендерная палата, учитывая допущенные подразделениями «Укрзализныци» нарушения законодательства о закупках за государственные средства, на протяжении первого полугодия 2007 года направила 52 иска в суд, в том числе: по ГП "Приднепровская железная дорога" – 6 исков; по ГП "Донецкая железная дорога" – 7 исков; по ГП "Одесская железная дорога" – 2 иска; по "Юго-Западной железной дороге" – 32 иска; по "Львовской железной дороге" – 5 исков.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» является монополистом в сфере железнодорожных перевозок Украины и объединяет шесть железных дорог страны.