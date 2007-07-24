Бизнесмен Пенчук просит Омбудсмена и Президента защитить его гражданские права

Бизнесмен, один из авторов проекта “Донецкая мафия” Борис ПЕНЧУК просит Омбудсмена Нину КАРПАЧЁВУ и Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО защитить его гражданские права.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в УНИАН, обнародовав соответствующие обращения.

Он заявляет, что “подчиненной одному из лидеров Партии регионов Борису КОЛЕСНИКОВУ прокуратурой осуществляются беспрецедентные террористические действия, направленные на уничтожение меня и членов моей семьи, то есть тех, кто был вынужден отдать прибыльный бизнес АХМЕТОВУ-КОЛЕСНИКОВУ и их окружению”.

Б.ПЕНЧУК также заявляет, предоставил журналистские расследования, которыми подтверждено криминальное происхождение капиталов «донецкого клана».

Однако, вместо этого Б.ПЕНЧУК и его единомышленники получили заведенные уголовные дела против них самих, в том числе, по факту выхода книги “Донецкая мафия”. “Предвзятыми донецкими судами, по требованию Б.КОЛЕСНИКОВА и В.МАЛЫШЕВА по надуманным искам, арестовано все мое имущество и жилье”, – говорится в обращении. “Я прошу Вас, госпожа Н.И.КАРПАЧЁВА, как уполномоченного по правам человека, разобраться с сложившейся ситуацией, взять ее под свой личный контроль, и помочь мне воспользоваться своими гражданскими правами в полном объеме, не допустить правового беспорядка”, – призывает Б.ПЕНЧУК.

Аналогичное обращение также адресовано Президенту В.ЮЩЕНКО.