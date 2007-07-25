В Украине завершен первый этап проекта USAID по внедрению электронной системы раскрытия информации эмитентами

В Украине завершен первый этап пилотного проекта по внедрению Электронной системы раскрытия информации эмитентами, который реализуется Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при содействии проекта USAID «Развитие рынков капитала».

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил старший советник по вопросам развития рынков капитала проекта USAID «Развитие рынков капитала» Виктор СТЕЦЕНКО.

По его словам, в ходе проведения первого этапа на веб-сайте ГКЦБФР были обнародованы годовые отчеты 12 предприятий, в частности, ОАО «Мотор Сич», ОАО «ЗалК», Холдинговая компания «АвтоКрАЗ», ОАО «Киевпроект» и др.

Значительное внимание в годовых отчетах было уделено описанию хозяйственной деятельности, развитию и структуре компаний, факторам риска, органам управления, сделкам с акционерами предприятий, более детально раскрыта финансовая информация в соответствии с национальными стандартами бухгалтерского отчета.

Данный пилотный проект с целью предварительного тестирования и доработки электронной системы раскрытия информации (EDS) разрабатывается Госкомиссией при поддержке USAID.

Как сообщил журналистам член ГКЦБФР Иван НЕСТЕРЕНКО, сегодня Госкомиссией разработан нормативный документ, в соответствии с которым компании, планирующие пройти листинг на фондовых биржах, обязаны раскрывать свою отчетность в электронной системе раскрытия информации.

По его информации, планируется, что данный нормативный документ вступит в силу с начала 2008 года.

И.НЕСТЕРЕНКО также сообщил, что Госкомиссия также будет работать над раскрытием информации в электронной системе с теми компаниями, которые уже прошли листинг.