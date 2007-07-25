Правозащитники констатируют, что ситуация с правами человека в Украине ухудшилась

Ситуация с правами человека в Украине в 2006 году ухудшилась по сравнению с 2005 годом.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН председатель правления Украинского Хельсинского Союза по правам человека (УХСПЧ) и сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений ЗАХАРОВ, представляя ежегодный доклад правозащитных организаций “Права человека в Украине-2006”.

“Состояние дел с правами человека, если сравнивать с 2005 годом, ухудшилось”, - сказал Е.ЗАХАРОВ.

По его словам, значительно ухудшилась ситуация с политическими правами. В частности, переходы депутатов из одной фракции в другую создали атмосферу, “когда все всем не доверяют”. “Это привело к тому, что, кажется, на выборах, которые будут, партии хотят иметь в своих списках исключительно только членов партии”, - сказал он.

Е.ЗАХАРОВ также отметил нарушение частной тайны в связи с введением новой формы заграничного паспорта в виде пластиковой карточки с чипом и идентификационным порядковым номером. Правозащитник считает, что никакой необходимости вводить новые паспорта нет, и можно было еще долго пользоваться старой системой. “Фактически государство использует не по назначению тот номер (идентификационный), который мы все имеем, и он становится универсальным кодом, по которому собирается вся информация о человеке”, - сказал он.

Исполнительный директор УХСПЧ Владимир ЯВОРОСКИЙ в свою очередь отметил, что милиция является больше репрессивным органом, чем органом, который защищает права и свободы человека. “Усиливается давление милиции на гражданина, в первые 72 часа фактически гражданин является беззащитным перед милиционером”, - сказал он.

По его словам, в Украине назрела реформа уголовной юстиции, которая связана с принятием нового Уголовного, Уголовно-процессуального кодекса и реформой правоохранительных органов. Он также считает, что в Украине не защищены права собственности. “Украина имеет чрезвычайно низкий рейтинг, по оценкам международных экспертов, по защите права собственности”, - отметил он. В то же время, он отметил положительную тенденцию - право на свободу мирных собраний.

Президент Женского правозащитного центра “Ла Страда-Украина” Екатерина ЛЕВЧЕНКО отметила, что уровень насилия в украинском обществе вырос по сравнению с 2005 годом. По ее словам, одна из причин такого роста уровня насилия во всех сферах жизни - политическое противостояние, которое приводит к росту агрессии и поиску врагов. По ее словам, в Украине остается актуальной проблема истязаний. “Применение истязаний касается как правоохранительных органов, системы исполнения наказаний, также воинских частей и закрытых лечебных заведений”, - отметила Е.ЛЕВЧЕНКО. Правозащитники также отметили рост гендерной, возрастной и расовой дискриминации. В частности, возрастная дискриминация особенно заметна на рынке труда.

Кроме того, Е.ЛЕВЧЕНКО обратила внимание на рост насилия в отношении детей - использование детей в проституции, изготовление детской порнографии, детский сексуальный туризм.

Правозащитники также отметили, что политическое противостояние крайне негативно отразилось на независимости и надлежащем функционировании судебной власти и соблюдении принципов верховенства права.