Председатель ВМО “Молодежь – надежда Украины” не исключает, что обратится в суд на водителя, который совершил наезд на палатку участников акции протеста

Председатель Всеукраинской молодежной организации “Молодежь – надежда Украины” Вадим ГЛАДЧУК не исключает возможности обратиться в суд на водителя, который преднамеренно совершил наезд на палатку участников акции протеста, в которой могли находиться люди.

Как рассказала на пресс-конференции в УНИАН пострадавшая в результате инцидента Алена КОРКИШКО, 24 июля в центре Киева возле офиса Тендерной палаты, где проходит акция протеста против хищения государственных средств, в палатку активистов Всеукраинской молодежной организации “Молодежь - надежда Украины” въехал легковой автомобиль «Мерседес».

“24 июля я сидела возле палатки, во время митинга подъехал автомобиль на большой скорости и преднамеренно въехал в палатку”, - сказала девушка.

По ее словам, водитель вышел из автомобиля и стал оскорблять ее нецензурными словами и разорвал плакат, который был в руках девушки.

Она сообщила, что был вызван наряд милиции. А.КОРКИШКО написала заявление в милицию.

На вопрос, как чувствует себя девушка, она ответила:” Сейчас я в большом шоке и даже буду обращаться за медицинской помощью”. Она также сообщила, что эта машина приезжает к Тендерной палате каждый день.

В.ГЛАДЧУК расценил инцидент как препятствование проведению митинга.