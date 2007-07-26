Прохождение в парламент ПСПУ может стать неожиданностью на выборах - политолог Бондаренко

Политической неожиданностью на досрочных парламентских выборах может стать прохождение в Верховную Раду Украины Прогрессивной социалистической партии Украины, которую возглавляет Наталия ВИТРЕНКО.

Такое мнение сегодня на пресс-конференции в УНИАН выразил председатель совета директоров Института политических и социологических исследований имени Т.Г.Шевченко Владимир БОНДАРЕНКО.

В то же время он отметил, что по результатам опроса, который был проведен институтом с 16 по 22 июля, лишь 1,8% респондентов готовы были проголосовать за эту партию, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье. По его словам, были опрошены 2347 респондентов по всей Украине. Статистическая погрешность составляет 2,3%.

В.БОНДАРЕНКО заметил, что за Партию регионов готовы проголосовать 28,4% опрошенных, за Блок Юлии Тимошенко - 25,5%, за блок “Наша Украина - Народная самооборона” - 13,3%, за Коммунистическую партию Украины - 3,9%. Остальные партии и блоки набирают менее 3% голосов избирателей, в частности, Соцпартия - 1,6%, Народная партия - 1,5%. Против всех готовы проголосовать - 2,7%, не определились - 9,1%, не пойдут голосовать - 9,8%.

Комментируя результаты опроса, В.БОНДАРЕНКО отметил, что шансы у СПУ пройти в парламент также уменьшились после того, как министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО, которого социалисты пытались позиционировать как героя, после возвращения с больничного еще и решил пойти в отпуск. По его словам, не добавила авторитета СПУ, а также Партии регионов, “фосфорная авария” во Львовской области, так же как и партии “Наша Украина”, поскольку председатель Львовской облгосадминистрации Петр ОЛИЙНЫК является членом этой политической силы. По мнению эксперта, аварии на транспорте показывают, что “велика шапка железнодорожного Мономаха” для министра транспорта и связи Украины Николая РУДЬКОВСКОГО, который является членом СПУ, и “это сильно бьет по рейтингу СПУ и Партии регионов”.

В.БОНДАРЕНКО также считает, что Блок Владимира Литвина имеет небольшие шансы преодолеть трехпроцентный избирательный барьер, поскольку после “объединения с партией СИРОТЫ выглядит как сиротливый блок”. Этот блок в избирательной кампании делает ставку на позиционирование себя как третьей силы, а это на сегодня не находит поддержки у избирателей.

Кроме того, председатель совета директоров Института политических и социологических исследований имени Т.Г.Шевченко считает, что голосовать придут более 50% избирателей и, исходя из этого, досрочные парламентские выборы состоятся.