Альянс “Майдан” требует обнародовать результаты анализа содержания веществ в цистернах, попавших в аварию во Львовской области

Всеукраинское общественное объединение Альянс “Майдан” обратилось к премьер-министру Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, в Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций, Министерство транспорта и связи по поводу необходимости обнародования результатов химического анализа содержания веществ в цистернах, попавших в аварию во Львовской области.

Об этом сообщила президент международной правозащитной организации “Ла Страда Украина” Екатерина ЛЕВЧЕНКО, которая вместе с представителями Альянса “Майдан” была организатором пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, в интернет-публикациях звучали предположения, что в цистернах перевозился не только фосфор, но и какие-то опасные примеси к нему.

Е.ЛЕВЧЕНКО также считает, что правительство должно обнародовать информацию о временном графике и о маршруте прохождения цистерн, которые вывозятся из Львовской области.

Е.ЛЕВЧЕНКО отметила, что их, как представителей общественности, беспокоит “отсутствие своевременной, полной и адекватной информации” о “фосфорной” аварии и ее последствиях.

По ее убеждению, техногенная авария во Львовской области показала, что “проблемы простых людей не являются предметом правительственной политики”, в Украине отсутствует система своевременного и точного информирования населения в случаях техногенных катастроф и стихийных бедствий, в частности, Министерство здравоохранения дало рекомендации жителям пораженного фосфором региона только через полтора суток после аварии.

По словам Е.ЛЕВЧЕНКО, высокие должностные лица “оказались некомпетентными и нескоординированными в публичных комментариях, в частности, вице-премьер-министр Украины Александр КУЗЬМУК утверждал, что опасности нет, а Минздрав дает рекомендации по поводу того, что нельзя есть”.

По мнению Е.ЛЕВЧЕНКО, в этой ситуации стало понятно, что в Украине не существует практики открытого привлечения экспертов к преодолению кризисов.

Она отметила, что правительство должно было сразу обнародовать копии сопроводительных документов груза, результаты независимого химического анализа перевозившегося вещества. Кроме того, власти должны были обнародовать карты распространения и оседания продуктов горения и предоставить заключение о целесообразности или нецелесообразности эвакуации населения, план ликвидации аварии и ее последствий.

Как сообщал УНИАН, 16 июля в Буском районе Львовской области сошли с колеи 15 железнодорожных цистерн с желтым фосфором. Грузовой поезд следовал из Казахстана в Польшу. При разгерметизации загорелось 6 цистерн, в результате чего пострадало население ряда населенных пунктов трех районов.

В настоящее время в зоне аварии проводятся работы по рекультивации загрязненной фосфором территории.

Сегодня утром спецпоезд с грузом желтого фосфора со станции Красное Львовской железной дороги в сопровождении двух пожарных поездов отправлен в Казахстан.