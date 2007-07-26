ФПУ заявляет об угрозе национализации имущества профсоюзов

Федерация профсоюзов Украины заявляет об угрозе национализации имущества профсоюзов.

Об этом шла речь на пресс-конференции в УНИАН заместителя председателя правления ФПУ Сергея КОСТИНА и секретаря ФПУ Юрия КУЛИКА.

Они обнародовали заявление Федерации профсоюзов «О незаконных действиях Фонда государственного имущества, направленных на нарушение имущественных прав ФПУ».

В частности, в документе опровергается заявление Фонда госимущества о блокировании проведения полной инвентаризации имущества профсоюзов и выполнения Закона Украины «О моратории на отчуждение имущества, которое пребывает во владении ФПУ».

Также Федерация считает незаконным создание ФГИУ региональных рабочих комиссий для проведения полной инвентаризации имущества профсоюзов как госсобственности. По этому поводу Федерация профсоюзов подала судебный иск.

Кроме того, по фактам нарушения прав профсоюзов ФПУ намерена обратиться в международные профсоюзные организации и Европейский суд по правам человека.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины обнародовал заявление, в котором обвинил Федерацию профсоюзов Украины в торможении проведения инвентаризации имущества профсоюзов.