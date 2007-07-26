Гражданская ассамблея Украины требует от политиков проведения демократической избирательной кампании.

Об этом представители Ассамблеи заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, руководитель ГО “Лаборатория законодательных инициатив” Игорь КОГУТ сообщил, что участники форума Ассамблеи, который состоялся 24 июля, требовали от политиков честной, прозрачной избирательной кампании на основе конкуренции программ, а не спекулятивных или манипуляционных технологий.

“Мы проведем детальный анализ избирательных программ и результатов дополнительного анкетирования всех избирательных штабов относительно понимания ими конкретных путей решения важнейших общественных проблем”, – сказал он. По словам И.КОГУТА, попытки игнорировать интерес общественности будут расценены Ассамблеей как отсутствие позиции или некомпетентность конкретных политических сил.

Кроме этого, Ассамблея предлагает принципиально другой формат предвыборных дебатов, в котором политики дискутируют не между собой “обо всем и ни о чем”, а с независимыми экспертами в конкретных областях экономической, политической и общественной жизни. Если же случаев игнорирования или демагогичных отписок политиков будет большинство, то представители Ассамблеи оставляют за собой право агитировать граждан бойкотировать выборы как абсурдные, то есть такие, которые не имеют рационального обоснования самого выбора, говорилось на пресс-конференции.

Как сообщал УНИАН, 24 июля в Киеве состоялся первый форум Гражданской ассамблеи Украины. Этот форум объединил 383 представителей общественных организаций из всей Украины для формирования общественного запроса на преодоление политического кризиса в государстве.