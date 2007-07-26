Тендерная палата заявляет о выявленных злоупотреблениях при проведении закупки социального жилья на сумму 30,2 млн. грн.

Тендерная палата Украины, исследовав 22 процедуры государственных закупок социального жилья, ожидаемой стоимостью свыше 30,2 млн. грн., выявила серьезные нарушения требований действующего законодательства в сфере государственных закупок.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель правления Тендерной палаты Владимир ЛАБА.

По его словам, данные закупки, приведшие к лишним расходам и потерям государственных средств, производились на протяжении 2005, 2006 годов и первого полугодия текущего года. «Одним из наиболее частых нарушений стало проведение заказчиком процедуры закупки с ограниченным участием претендентов или вообще у одного участника при наличии соответствующей конкуренции на этом рынке. Оценка и выбор победителя при этом зачастую проводятся на усмотрение заказчика, а не на основе критериев, определенных в тендерной документации. Организаторы тендеров нередко превышают свои полномочия, перечисляют государственных средств без получения от исполнителя необходимой документации относительно строительства объекта», - отметил В.ЛАБА.

По его данным, «эти злоупотребления, по оценкам специалистов ТП, стоили государству, самим предприятиям, учреждениям и организациям свыше 1,4 млн. грн.».

В частности, В.ЛАБА сообщил, что Специальное проектно-конструкторско-технологическое бюро Украинского общества глухих купило 2-комнатную квартиру, проведя процедуру закупки у одного участника. Учитывая, что стоимость 1 кв. м этого жилья превысила опосредованную стоимость возведения жилья в данном регионе, то, по расчетам ТП, сумма дополнительно использованных госсредств составила 33,6 тыс. грн.

Еще одним примером злоупотреблений, по словам В.ЛАБЫ, может служить проведение Национальным космическим агентством Украины открытых торгов по закупке квартир для военнослужащих, ожидаемой стоимостью 3 млн. 499,9 тыс. грн. “По итогам торгов был заключен договор на приобретение жилья в порядке паевого участия, при этом стоимость 1 кв. м приобретаемого жилья превысила опосредованную стоимость, установленную Госстроем, на 413 грн. В результате, общая сумма неоправданно использованных средств составила 612 тыс. грн.», - сообщил председатель правления Тендерной палаты.

Аналогично, по его данным, были проведены открытые торги по закупке жилья, организованные Управлением службы охраны Украины. «Ожидаемая стоимость жилья составила 2 млн. 919 тыс. грн., а цена 1 кв. м превысила официально определенную стоимость на 1 тыс. 606 грн. При этом общая сумма неэффективно истраченных государственных денег составила 559 тыс. грн.», - уточнил В.ЛАБА.

Нарушение законодательства при проведение закупок жилья, убежден глава Тендерной палаты, в итоге приводит к тому, что люди, которые должны были получить квартиры, остаются без жилья.

В.ЛАБА отметил, что будущее развитие финансового сектора Украины на рынке недвижимости фактически невозможно без повышения прозрачности государственных закупок, обеспечения организаторами торгов достаточного уровня конкуренции и внедрения эффективной и открытой регуляторной политики. Он также сообщил, что документы обо всех злоупотреблениях, выявленных Тендерной палатой, переданы в правоохранительные органы.