Стецькив отвергает обвинение в популизме в адрес НУ-НС в связи со сбором подписей за отмену неприкосновенности

Член блока “Наша Украина” – “Народная самооборона” Тарас СТЕЦЬКИВ отвергает обвинение оппонентов в адрес блока относительно популизма акции по сбору подписей за отмену депутатской неприкосновенности.

Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, фракции БЮТ и “Наша Украина” в парламенте V созыва “добровольно отказались от депутатской неприкосновенности” и ключевым пунктом своих предвыборных программ записали именно этот вопрос. Кроме того, Т.СТЕЦЬКИВ напомнил, что ни один кандидат в народные депутаты не будет включен в избирательный список блока “Наша Украина” - “Народная самооборона”, если до выборов не напишет заявление об обязательстве проголосовать за отмену депутатской неприкосновенности. “Если мы публично говорим это избирателям, то как можно считать это обычным популизмом?”, - спросил Т.СТЕЦЬКИВ.

Комментируя заявление первого заместителя председателя Верховной Рады V созыва Адама МАРТЫНЮКА относительно нарушения НУ-НС законодательства из-за фактического начала избирательной кампании до ее официального старта, Т.СТЕЦЬКИВ отметил, что А.МАРТЫНЮК должен читать Конституцию. По его словам, Конституция гарантирует каждому гражданину и каждой политической силе право на свободу высказывания. “И в данном случае, поскольку избирательная кампания еще не началась, мы как политический блок имеем право высказывать свои политические взгляды на любую сферу общественной жизни”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 25 июля первый заместитель председателя Верховной Рады V созыва А.МАРТЫНЮК обвинил блок “Наша Украина – Народная самооборона” в нарушении законодательства из-за того, что эта политическая сила начала предвыборную кампанию до ее официального старта. По словам А.МАРТЫНЮКА, избирательная кампания официально еще не провозглашена, а политическая сила, которая действует под патронатом Президента и чьи штабы официально возглавляют большинство губернаторов областей, де-факто уже открыто пошла на выборы. Комментируя инициативу блока "Наша Украина - Народная самооборона” относительно ликвидации депутатской неприкосновенности, А.МАРТЫНЮК заметил, что это является исключительно предвыборной агитацию, которая не будет иметь никаких юридических последствий.