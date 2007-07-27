Активисты КСП «Бориспольское» намерены созвать в Борисполе «Экономический Майдан» для защиты своих прав на землю

Активисты КСП «Бориспольское» намерены созвать в Борисполе (Киевская область) «Экономический Майдан» для защиты своих прав на землю.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН адвокат Виктор КОЛБАНЦЕВ, представляющий интересы КСП.

«На общем собрании КСП «Бориспольское» принято решение, что мы будем созывать «Майдан», и это будет «Майдан» не политический, а экономического плана. Мы обязаны отстоять свои права – земельные, конституционные и другие», - сказал В.КОЛБАНЦЕВ.

Он сообщил, что 12 июля на общем собрании КСП была создана общественная организация «Защита КСП «Бориспольское», которая будет отстаивать права селян на их земли.

В.КОЛБАНЦЕВ напомнил, что ранее члены КСП «Бориспольское» собрали средства для погашения задолженности предприятия и для остановки его ликвидации (УНИАН: 8 мая общее собрание КСП «Бориспольское» для предотвращения ликвидации предприятия приняло решение о создании фонда взаимопомощи предприятию).

«Рейдеры, которые хотят получить земли КСП «Бориспольское», подали иск в Киевский хозяйственный суд, чтобы признать собрание членов КСП недействительными… Судья этого суда своим решением отменил собрание членов КСП», рассказал В.КОЛБАНЦЕВ и добавил, что после принятия такого решения перед зданием суда прошла акция протеста.

Как сообщал УНИАН, по информации В.КОЛБАНЦЕВА, в 1997 году путем реорганизации совхоза «Бориспольское» было создано КСП «Бориспольское», учредителями которого выступили 999 человек, стоимость имущества оценивалась в 20,4 млн. грн. Однако, как отмечает В.КОЛБАНЦЕВ, уже в 1998 году было возбуждено дело о банкротстве предприятия.

В.КОЛБАНЦЕВ заявлял, что бывшее руководство КСП искусственно создало долги, чтобы завладеть имуществом и землей предприятия, в частности, без согласия членов КСП была списана с баланса техника и земля. Он расценил такие действия как рейдерский захват.

Члены КСП подали ряд исков в судебные инстанции для расследования этого дела.