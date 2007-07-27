ЗЕЛЕНАЯ МОЛОДЕЖЬ - ЗА УПРОЩЕНИЕ ВИЗОВОГО РЕЖИМА!

Представители молодежных Зеленых организаций с 23 европейских стран выскажут свой протест «визовой дискриминации». На сегодня визовый режим является существенным препятствием на пути интеграции Украины в мировое сообщество. Зеленые - против такого состояния вещей! Осложненная процедура получения виз является искусственным барьером между странами. Лишь открытые границы помогут наладить отношения между нациями и понять культуру разных народов. Зеленые - против дискриминаций! Ведь взаимовыгодное интенсивное международное сотрудничество может развиваться в том случае, когда границы являются объединяющим фактором. Зеленые - против засилия бюрократизма в европейских органах власти! Зеленая молодежь - за демократические процедуры и пересечение границ на законных основаниях!

29 июля 2007 года на Майдане Независимости состоится международная Зеленая акция. Цель акции - привлечь внимание политиков национального и международного уровня к проблеме визового режима. Ограничение и препятствия должны быть устранены!

В акции будут принимать участие члены CDN (Сеть развития и поддержки стран Восточной Европы), а именно: Сербия, Македония, Германия, Беларусь, Молдова, Венгрия, Швеция, Великобритания, Италия, Испания и другие.

Начало в 16.00

Место проведения - Майдан Независимости,

возле здания Главпочтамт

Дополнительная информация:

8 067 402 79 66

8 044 279 63 17

Пресс-служба ПЗУ