Всеукраинская Чернобыльская народная партия примет участие в выборах в ВР в составе Украинского народного блока

Планируется создать Украинский народный блок, который будет принимать участие в выборах в Верховную Раду Украины.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН председатель Всеукраинской Чернобыльской народной партии “За благосостояние и социальную защиту народа” Николай ИСАЕВ.

По его словам, на сегодня уже подписана декларация о создании общественно-политического объединения с аналогичным названием, куда вошла возглавляемая им партия, а также Партия возрождения села, партия “Украина Соборная”.

Как отметил первый заместитель председателя Всеукраинской Чернобыльской народной партии Василий ГЛАДКИЙ, “у нас есть все шансы преодолеть 3% барьер, если не будет фальсификаций”. Н.ИСАЕВ добавил, что уже сегодня начинается применение административного ресурса, в частности, “использование бесплатной рекламы на телевидении при участии Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО”. Он считает, что использование админресурса будет и со стороны Партии регионов, и БЮТ. “Партия регионов, Наша Украина и БЮТ собрали большой финансовый ресурс и, конечно, нам будет тяжело с ними соревноваться”- сказал Н.ИСАЕВ. По его словам, “готовится масштабная фальсификация и это видно по тому, что Президент Украины В.ЮЩЕНКО меняет губернаторов под себя, БЮТ имеет большинство в ряде регионов, а Партия регионов имеет сильный административный ресурс в центральных органах власти”.

Н.ИСАЕВ отметил, что партия в Верховной Раде Украины будет отстаивать интересы не только “чернобыльцев, а всех граждан Украины”. По его словам, партия будет контролировать, чтобы власть выполняла законодательство, которое, в частности, касается социальной защиты тех, кто пострадал от Чернобыльской катастрофы, в частности относительно социальных выплат, обеспечения жильем. Он отметил, что партия готовится к проведению в сентябре протестных акций с целью привлечения внимания власти к проблемам чернобыльцев и выполнению обязательств, предусмотренных законодательством.

Н.ИСАЕВ отметил, что партия выступает за то, чтобы стипендии у студентов и выплаты солдатам были не ниже прожиточного минимума, а минимальная зарплата должна быть не менее суммы трех прожиточных минимумов.