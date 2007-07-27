Власти Фастова обвиняют представителей БЮТ в попытке захвата 45 га земли, отведенной под строительство заводов «Кнауф»

Городские власти Фастова Киевской области обвиняют представителей БЮТ в попытке захвата 45 га земли, отведенной под строительство заводов компании «Кнауф Инсулейшн», инвестиции в которые составят около 250 млн. долл.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН городской председатель Фастова Владимир ТИМОФЕЕВ.

По словам депутата Фастовского городского совета Сергея ЗИЛОВА, 8 июня Фастовский горсовет принял решение о выделении компании ООО «Кнауф Инсулейшн Украина» земельного участка площадью 45 га в промышленной зоне «Завокзалье» под строительство заводов по производству теплоизоляционных материалов, сухих строительных материалов и гипсокартона в аренду на 49 лет.

«Фракция БЮТ проголосовала за выделение земли инвесторам. После того, как ГУБСКИЙ (член фракции БЮТ в парламенте пятого созыва Богдан ГУБСКИЙ - УНИАН) увидел эти земли, решение изменилось», - сказал С.ЗИЛОВ.

Он также отметил, что представители фракции БЮТ намеревались отменить решение горсовета о выделении участка и провести аукцион при участии трех фирм.

«Они хотели задним числом провести аукцион и подставить три фирмы, которые контролируют представители фракции БЮТ ГУБСКИЙ и ПИСАРЕНКО», - подчеркнул С.ЗИЛОВ.

Депутат горсовета уточнил, что на участок претендуют фирмы «Штиль» (Херсон), «Риал Инвестмент» (Киев) и «Тико Лтд» (Киев).

«На каждом бланке фирм одинаковая печать. По адресам этих фирм находятся частные квартиры», - сказал С.ЗИЛОВ.

По его словам, представители фракции БЮТ до сих пор блокируют работу «Кнауф» на этих землях путем подачи ряда исков в судебные инстанции.

«Мы шесть судов выиграли. Они ни одного суда не выиграли», - сообщил мэр Фастова В.ТИМОФЕЕВ.

С.ЗИЛОВ отметил, что депутат Фастовского горсовета Станислав ОНИЩУК подал апелляционную жалобу на решение Киевского городского суда, который ранее отклонил его иск.

Как сообщал УНИАН, 22 мая заместитель министра регионального развития и строительства Александра КУЖЕЛЬ заявила о том, что власти Фастова затягивают вопрос отвода земельного участка под строительство завода компании «Кнауф».

По ее словам, «для города это просто рай - 300 млн. евро только начальных инвестиций, это возможность существенного увеличения городского бюджета. Однако, уже 8 месяцев городской совет вымогает взятку для принятия решения по вопросу отвода земельного участка под строительство завода».

«Кнауф Инсулейшн» является частью семейной группы компаний «Кнауф», основанной в 1931 году, которая специализируется на производстве теплоизоляционных и гипсовых строительных материалов.

«Кнауф Инсулейшн» имеет производственные мощности в материковой части Эвропы, России, Великобритании и США и достигла годового оборота продаж свыше 1 млрд. евро.

Международная группа компаний «Кнауф» со штаб-квартирой в Германии имеет более 130 заводов в 35 странах мира. Объемы годовых продаж строительных материалов компании составляют 4,5 млрд. евро.