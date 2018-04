8-20 августа 2007 года, Киев, НТУУ “КПИ” Вторая открытая летняя школа-семинар «Достижения и приложения современной информатики, математики и физики» приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых с пользой провести 10 самых жарких дней лета.

Вот уже второй год подряд Научное общество студентов и аспирантов НТУУ “КПИ” доказывает всем, что достигнуть уровня качественного европейского образования в Украине реально. Принцип проведения Летней школы-семинара «Достижения и приложения современной информатики, математики и физики» основан на применении эффективных и инновационных методик обучения, освещении наиболее прогрессивных областей современной науки (биофизика, исследование космоса, нейромоделирование, теория игр, моделирование в различных областях) и т.д.

На протяжении 10 дней Летней школы, участники прослушают лекции по наиболее интересным и перспективным отраслям науки, будут участвовать в практических и семинарских занятиях, выполнять самостоятельные задания в командах, получат возможность личного общения с ведущими учеными и специалистами из Украины, Европы и стран СНГ. Также, благодаря тому, что английский является одним из рабочих языков, смогут улучшить свои знания иностранного языка. А после, с необъятным багажом знаний, смогут поучаствовать в заседании «круглого стола» по вопросам получения грантов для молодых ученых.

Цель Летней школы: популяризация научной деятельности среди молодежи путем привлечения ведущих технических компаний и знакомства с прикладными задачами в выбранной предметной области.

Кроме образовательной, участников ожидает обширная культурная программа. В нее войдут кинопоказы, посещение музеев, интеллектуальные игры, которые пришли к нам от студенчества Америки и Европы и стали популярными уже и среди украинской молодежи - дебаты, а также традиционный и хорошо известный в нашей стране брейн-ринг, экскурсии по наиболее красивым и таинственным местам Киева и квест по кампусу Киевского Политеха. Отдельным событием в рамках Летней школы станет «Ночь астрономии», которая пройдет в киевской обсерватории, построенной еще в середине ХIХ века.

Проект рассчитан на интеллектуальную социально-активную молодежь, которая стремится к саморазвитию, интересуется современным состоянием науки и планирует заниматься научно-исследовательской работой в будущем.

В этом году для преподавания на Летней школе приглашены ведущие ученые, которые представляют следующие ВУЗы: University of Groningen (Нидерланды); Middle East Technical University (METU) (Анкара, Турция); AGH University of Science and Technology (Краков, Польша); Royal Observatory of Belgium, Институт земного магнетизма и распространения радиоволн РАН (ИЗМИРАН) (Россия); Южный федеральный университет (Россия); Национальное космическое агентство Украины (НКАУ); Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» (НТУУ “КПИ”) и т.д. (более 15 профессоров). Кроме курсов по своей научной тематике, они подготовили задания для слушателей, которые помогут молодым людям лучше разобраться в определенных отраслях современной науки, научат работать в группе, готовить презентации и выступать с ними перед публикой. Более детальная информация размещена на сайте – http://summerschool.ssa.org.ua.

Также в рамках Летней школы будут представлены технические презентации от ведущих международных компаний, таких как Siemens, Mac House, Novell, Microsoft, Oracle, Global Logic, которым важны высокопрофессиональные кадры в будущем для развития своей деятельности в Украине.

Спонсоры Летней школы – Microsoft, Global Logic.

Техническая поддержка – MacHOUSE.

Информационная поддержка – ВОЛЯ

Компания ВОЛЯ — ведущий провайдер телекоммуникационных услуг, который предоставляет доступ к цифровым пакетам программ кабельного телевидения под торговой маркой Воля Преміум ТВ™ и высокоскоростной доступ к ресурсам Интернет под торговой маркой Воля Бродбенд™. Высокая скорость Интернет до 38 Мбит/сек без необходимости телефонной линии. Больше 100 телепрограмм и широкий выбор разных планов подписки на цифровые пакеты, на любой вкус и возраст.

Для представителей СМИ все мероприятия в рамках Летней школы являются открытыми. Расписание и программа школы будут доступны на сайте – http://summerschool.ssa.org.ua.

Торжественное закрытие состоится 20-го августа 2007 года при участии ректора Национального технического университета Украины “Киевский политехнический институт”, академика НАН Украины, проф. М.З. Згуровского.

Рабочие языки Летней школы – русский, украинский, английский.

Официальный сайт Летней школы – http://summerschool.ssa.org.ua.

