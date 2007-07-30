Ряд общественных организаций основали общественную инициативу “Народная защита”.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель правления Фонда гуманитарных программ Игорь МАМУЛА.

Кроме фонда, к инициативе присоединились Киевский центр журналистских исследований стран ГУАМ “Шелковый путь”, всеукраинская молодежная общественная организация “Ассоциация студентов-политологов Украины”.

По словам И.МАМУЛЫ, поскольку время перед выборами является максимально удобным для того, чтобы напомнить политикам об их ответственности перед народом, именно сейчас начинается инициатива “Народная защита”. Главная ее задача – добиться реальных результатов в решении проблем людей путем перманентного давления на власть и политические силы. “Мы стремимся, не ожидая изменений в закон о выборах, заставить участников избирательного процесса прекратить практику закрытых списков, добиться максимальной персонификации политических сил, которые претендуют на власть”, – сказал И.МАМУЛА.

Еще одной целью инициативы “Народная защита” является установление постоянной связи между властью и избирателями, информирование населения о действиях государственных органов и органов местного самоуправления. Кроме этого участники инициативы планируют содействовать развитию институтов прямой демократии, которые расширяют возможности влияния избирателей на принятие решений на период между выборами.