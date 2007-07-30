Власти Харькова допустили нарушения при госзакупках на сумму более 300 млн. грн. - ТПУ

Харьковский горисполком и ряд коммунальных предприятий Харькова допустили нарушения тендерных процедур при осуществлении государственных закупок на сумму более 300 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил вице-президент Тендерной палаты Украины Николай ТОВСТАНОВСКИЙ, обнародуя итоги проверки ТПУ госзакупок Харьковского горисполкома и коммунальных предприятий во второй половине 2006 г. - первой половине 2007 года.

По совам Н.ТОВСТАНОВСКОГО, ТПУ проверила материалы по проведению тендерных процедур Харьковским гоорисполкомом на сумму почти 0,5 млрд. грн., из которых торги на 0,3 млрд. грн. были проведены с грубым нарушением законодательства о госзакупках.

Как отметил Н.ТОВСТАНОВСКИЙ, ТПУ выявила нарушения при проведении тендерных процедур непосредственно Харьковским горисполкомом на сумму 5 млн. грн., департаментом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Харьковского горисполкома на 47 млн. грн., КП «Харьковские тепловые сети» на 93,5 млн. грн., «Харковским метрополитеном» на 45,5 млн. грн. и т.п.

По словам вице-президента ТПУ, к наиболее распространенным нарушениям законодательства со стороны местных властей и подчиненных им коммунальных предприятий относятся такие, как: допущение к участию связанных лиц (юридических лиц с единым учредителем или родственных компаний), заключение договоров на иных условиях, чем определялось тендерной документацией, допущение предварительной оплаты, а также сокрытие информации о реальном состоянии госзакупок.

«Большинство нарушений, допущенных Харьковским горсоветом и подчиненными им предприятиями, носят системный характер, что свидетельствует о недостаточности принятия мер со стороны руководства по всей вертикали власти. Эти факты могут свидетельствовать о сговоре и действиях, которые подпадают под Уголовный кодекс. Ситуация очень темная», - отметил Н.ТОВСТАНОВСКИЙ.

Он сообщил, что ТПУ намерена передать материалы проверки в правоохранительные органы, а также в органы прокуратуры.

Кроме того, он добавил, что ТПУ уже обжаловала в судебном порядке 12 тендерных процедур, проведенных структурными подразделениями Харьковского горисполкома и подчиненными ему коммунальными предприятиями.