2 августа состоится празднование 15-й годовщины Аэромобильных войск Украины.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент Международной общественной организации “Выпускников Рязанского воздушно-десантного училища”, военнослужащих и ветеранов воздушно-десантных, аэромобильных и войск специального назначения”, офицер запаса Юрий СОРОКАЛЕТОВ.

Он отметил, что 2 августа десантники отмечают свой профессиональный праздник, с 1999 года этот праздник в Украине стал государственным.

Ю.СОРОКАЛЕТОВ рассказал, что аналогом известных советских ВДВ сегодня являются Аэромобильные войска, которые входят в состав Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Сегодня в Аэромобильных войсках служит около 7 тысяч человек.

В этом году эти войска отмечают свой юбилей – 15-ю годовщину. Торжества будут проходить в два этапа. 2 августа в 10.00 ветераны-десантники возложат цветы к памятнику погибшим воинам-интернационалистам, потом в церкви Воскресения Христово пройдет панихида. Основной праздник традиционно пройдет на авиационно-спортивном комплексе “Чайка” 4 августа и начнется в 12.00. Генеральным партнером празднования уже второй год подряд выступает пиво ТМ “Десант”.