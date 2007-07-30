Витренко утверждает, что ПСПУ сорвала международные учения «Си Бриз-2007» на территории Украины

Лидер Прогрессивной социалистической партии Украины Наталья ВИТРЕНКО утверждает, что ПСПУ сорвала проведение двусторонних украинско-американских тактических учений военно-морских сил «Си Бриз-2007» на территории Украины.

Об этом Н.ВИТРЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Натовские» учения «Си Бриз-2007» провалились. Мы этому искренне рады», - сказала Н.ВИТРЕНКО.

По ее словам, более 2 тис. активистов партии «вели борьбу с «натовцами»» во всех регионах Украины, где планировалось проведение учений – в Одесской, Николаевской, Херсонской областях и Автономной Республике Крым.

Н.ВИТРЕНКО утверждает, что украинские власти запугивали участников акций, оказывали давление на членов ПСПУ, СБУ проводила против них спецоперации.

По ее словам, участники акций протеста контролировали передвижение военнослужащих во всех 4-х регионах.

«То, что заявлялось провести, – не было проведено. Никаких массовых перемещений военнослужащих не было», - сказала Н.ВИТРЕНКО.

При этом она подчеркнула, что учения проводились с целью «приучить Украину к НАТО и подготовить плацдармы для разворачивания американских баз ПРО на нашей территории».

Лидер ПСПУ утверждает, НАТО распространяет мифы относительно того, что альянс может гарантировать защиту от терроризма и принципов демократии.

«Мы продемонстрировали «натовцам», что народ Украины не будет соглашаться с продажной проамериканской пронатовской властью», - заявила лидер ПСПУ.

Справка УНИАН. Украинско-американские тактические учения военно-морских сил с приглашением представителей других стран "Си Бриз-2007" начались 9 июля и проходили на территории Одесской и Николаевской областей.

К учениям были привлечены 22 военных корабля и свыше 2,5 тыс. военнослужащих и наблюдателей из 13 стран.

20 июля в Одессе на церемонии закрытия учений «Си Бриз-2007» директор учений, командор Чип УОЛТЕР заявил, что военнослужащие государств-участников выполнили все поставленные задачи, 197 операций на суше и на море прошли на высоком профессиональном уровне.

В свою очередь, заместитель председателя Одесской облгосадминистрации Николай СЕРДЮК отметил, указ Президента Украины о проведении международных учений успешно выполнен. Говоря о попытках отдельных сил накалить обстановку вокруг «Си Бриз-2007», Н.СЕРДЮК отметил, что «акции протеста не нарушили ход учений».