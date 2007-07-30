Катеринчук убежден, что в Украине началась широкомасштабная кампания по дискредитации блока “НУ-НС”

Представитель блока “Наша Украина – Народная самооборона” Николай КАТЕРИНЧУК убежден, что в Украине началась широкомасштабная кампания по дискредитации блока.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Я не хотел бы связывать все эти вещи с возвращением ЦУШКО на родину, но, по моему мнению, началась широкая кампания по дискредитации этого блока, в частности и первого номера. Это видно и по тем публикациям провокационного характера", - сказал Н.КАТЕРИНЧУК. (Планируется, что первым номером в списке “НУ-НС” будет Юрий ЛУЦЕНКО - УНИАН).

Н.КАТЕРИНЧУК убежден, что в настоящее время реализуется сценарий силового противодействия активистам “Нашей Украины – Народной самообороны”. «Сегодня реализуется сценарий силового противодействия активистам блока... Случай с ДОНИЕМ, к которому неизвестные ворвались ночью в квартиру, уничтожили его автомобиль, – это элемент запугивания», - убежден он.

Н.КАТЕРИНЧУК напомнил о том, как милиция конфисковала палатки блока в Хмельницкой области, о ранении активиста блока в Луганской области, который сейчас находится в реанимации и тому подобное. «Все это напоминает хронику 2004 года, когда мы готовились ко второму туру выборов", - сказал он.

Н.КАТЕРИНЧУК призвал общество активнее реагировать на подобные случаи. «Разворачивается борьба между народовластием и олигархической республикой, где господствовать будут исключительно люди ЯНУКОВИЧА и финансово-промышленные группы, работающие на свои интересы», - убежден он.

«Сегодня речь идет о сознательном выборе граждан. Будет ли у нас демократическая коалиция и демократическое правительство, или останется все как есть да еще и сворачивание свободы слова», - подытожил Н.КАТЕРИНЧУК.