Представители землевладельцев КСП «Бориспольское» просят прокуратуру вмешаться в земельный конфликт

Представители землевладельцев КСП «Бориспольское» (Киевская обл.) просят прокуратуру вмешаться в земельный конфликт между владельцами земельных участков и компанией «Укрфинком».

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН сообщил адвокат, член Совета Киевского юридического общества Александр ПЛАХОТНЮК.

А.ПЛАХОТНЮК пояснил, что переход права собственности на землю от КСП «Бориспольское» к компании «Укрфинком» происходил по решениям судей. «Можно проследить такую тенденцию постепенного и, на первый взгляд, в рамках закона, захвата земельных участков, которые по праву должны принадлежать людям. Вся эта схема происходила по решениям судей. Я уверен, что условия, при которых стало возможным открытие дела о банкротстве, были созданы искусственно. После начала процедуры банкротства люди, которые были собственниками паев, искусственно были устранены от решения дальнейшей судьбы данной земли. Люди не знали, что происходит с их земельными участками, был подписан договор купли-продажи земельных участков, которые принадлежали КСП «Бориспольское» и людям», - сообщил А.ПЛАХОТНЮК. По его словам, на сегодня главная проблема заключается в том, что люди не знали про продажу земли и не могли своевременно опротестовать это в суде. Однако А.ПЛАХОТНЮК уверен, что сейчас можно исправить ситуацию и сделать определенные шаги, которые приведут к тому, что будут отменены решения судов. «Я уверен, что в данном случае в решение этого вопроса должна вмешаться прокуратура. Генеральная прокуратура не должна пройти мимо этой проблемы, поскольку она имеет все рычаги и возможности, предусмотренные законодательством, чтоб выяснить все-таки, почему были приняты эти решения, и после этого решения судов могут быть пересмотрены и отменены по нововыявленным обстоятельствам», - заявил А.ПЛАХОТНЮК.

В свою очередь правозащитник, депутат Верховной Рады 2-4 созывов Юрий КАРМАЗИН сообщил, что представители интересов селян в данном земельном конфликте намерены обратится в суды с исками к судьям и судам, а затем поставить вопрос о расформировании Автозаводского суда Запорожской области, Хозяйственного суда города Киева и Хозяйственного суда Киевской области (которые, по его мнению, вынесли неправомерные решения в данном вопросе). Кроме того, он подчеркнул, что имущественные права КСП «Бориспольское» на землю не распространялись, «на землю это КСП не имело права, на землю имели право люди, которые получили свидетельства про земельные паи», - сообщил он.

Как сообщили в ходе пресс-конференции представители интересов селян-владельцев земельных участков, они намерены обратится с письмом к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, премьер-министру Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и Генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО с требованием вмешаться в данный конфликт.

Как сообщал УНИАН, по информации адвоката Виктора КОЛБАНЦЕВА, представляющего интересы КСП, в 1997 году путем реорганизации совхоза «Бориспольское» было создано КСП «Бориспольское», учредителями которого выступили 999 человек, стоимость имущества оценивалась в 20,4 млн. грн. Однако, как отмечает В.КОЛБАНЦЕВ, уже в 1998 году было возбуждено дело о банкротстве предприятия.

В.КОЛБАНЦЕВ заявлял, что бывшее руководство КСП искусственно создало долги, чтобы завладеть имуществом и землей предприятия, в частности, без согласия членов КСП была списана с баланса техника и земля. Он расценил такие действия как рейдерский захват.

Члены КСП подали ряд исков в судебные инстанции для расследования этого дела.