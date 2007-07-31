В День Независимости Украины бельгийскую скульптуру «Manneken Pis» оденут в украинские национальные одежды

24 августа, в День Независимости Украины, в 11.00 в Брюсселе скульптуру «Manneken Pis» («Писающий мальчик») оденут в украинский национальный костюм.

Как сообщил председатель Общественного комитета национальной безопасности Украины Алексей ТОЛКАЧЁВ на пресс-конференции в УНИАН, акция состоится в рамках культурно-художественной программы, посвященной Дню Независимости Украины.

«Мы хотим, чтобы «Manneken Pis» был одет в соответствии со всеми канонами украинского исторического костюма, но чтобы он был изготовлен вручную по всем правилам, которые существовали в Украине в XVII-XVIII вв. Костюм не будет иметь никаких географических привязок», - сказал А.ТОЛКАЧЁВ.

По его словам, «Manneken Pis» будет одет всего один час, а затем национальный костюм передадут на хранение в брюссельский музей – Королевский дворец. Стоимость наряда - 1,5 тыс. евро.

А.ТОЛКАЧЁВ отметил, что до этого времени граждане ни одной страны СНГ не одевали скульптуру в свой национальный костюм. Инициатором акции выступила Европейская ассоциация украинцев, которая подала заявку на проведение акции бургомистру Брюсселя.

По его словам, это «событие должно стать культурным и общественным прорывом Украины к ЕС».

По его словам, в рамках культурно-художественной программы в Брюсселе также состоится концерт украинских исполнителей и коллективов, уличные гулянья, распространение информационных материалов об Украине, форуме «Значение независимой Украины для Европы». Общая стоимость акции – около 50 тысяч евро.

Кроме этого, А.ТОЛКАЧЁВ отметил, что ассоциация будет привлекать к акции украинцев, живущих в Брюсселе и ближайших окраинах, также группы украинской диаспоры из Парижа, из Страсбурга, из Мюнхена и Берлина.

В то же время Посольство Украины в Королевстве Бельгия сообщило УНИАН, что не давало согласия на свое участие в организационном комитете по подготовке этих мероприятий.

Также, согласно информации посольства, до июня с.г. ни посольство, ни ведущие организации украинской общины в Бельгии не располагало какой-либо информацией о существовании и деятельности Европейской ассоциации украинцев, зарегистрированной в Бельгии осенью 2006 года.

Кроме того, в сообщении посольства отмечается, что в ответ на письмо от 17 июля вице-президента ЕАУ А.ТОЛКАЧЁВА, в котором речь шла о намерении организовать широкие культурные акции по случаю годовщины Независимости Украины, посольство, в частности, выразило опасения о возможности эффективной организации за столь короткий срок масштабного и надлежащего культурно-художественного проекта.

Комментируя это сообщение, А.ТОЛКАЧЁВ выразил мнение, посольство предостерегает, чтобы финансирование этой акции не было возложено именно на него, поскольку это не предусмотрено в бюджете посольства. «Но я их полностью заверил, что вся акция будет проводиться за общественные средства, спонсорские, и ни какой другой поддержки, кроме моральной мы от них не требуем”, - сказал А.ТОЛКАЧЁВ.

*** Manneken-Pis – это фонтанчик в виде 60-сантиметровой фигурки писающего мальчика. Скульптура установлена в угловой нише на пересечении двух узких улиц в историческом центре Брюсселя. Скульптура была создана в 1619 году бельгийским скульптором Дюкенуа. Первый наряд «мальчику» подарил правитель Баварии Макисимлиан-Эммануил в 1698 году. С тех пор у «мальчика» накопилось около 800 единиц разных нарядов - от одежды Санта-Клауса до национальных костюмов разных стран и спортивной формы.