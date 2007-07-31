Контрабанда и беспошлинный ввоз товаров уничтожают отечественную легкую промышленность - производители

Контрабанда и беспошлинный ввоз товаров уничтожают отечественную легкую промышленность. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщили отечественные производители и представители общественных организаций в сфере легкой промышленности.

По словам президента - главы Правления Украинской ассоциации предприятий легкой промышленности Валентины ИЗОВИТ, на сегодня эксперты оценивают емкость рынка в Украине в 40-50 млрд. грн., из которых, по официальным данным, присутствие отечественных товаров составляет только 6,5 млрд. грн. Из-за тенезации рынка бюджет недополучает около 9 млрд. грн.

По ее данным, доля импортированных товаров на рынке Украины выросла до 80-90%. В основном, в Украину ввозится 90% одежды из Китая и Турции.

При этом значительную угрозу национальному производителю наносит массовый ввоз в страну одежды “second-hand». По информации В.ИЗОВИТ, в прошлом году импорт этой категории товаров увеличился в 3 раза - до 77 тыс. тонн (1,6 кг на одного жителя Украины). Она также отметила, что основными странами-поставщиками товаров “second-hand» являются Англия (50%), Германия (20%) и США (20%).

По ее словам, основная масса товара ввозится без платы таможенной пошлины, а также без всякого осмотра и санитарно-гигиенической экспертизы. Так в страну ввозится одежда от «больных и умерших людей», сказала В.ИЗОВИТ.

Как отметил вице-президент «Укрлегпрома» и генеральный директор группы “Текстиль-контакт” Александр СОКОЛОВСКИЙ, контрабанда и продажа контрабанды без налогов «давит назад всю отечественную легкую промышленность».

Он подчеркнул, что отечественные производители выступают не против ввоза “second-hand» как такового, а за то, чтобы урегулировать этот рынок.

К примеру, в России ввозная пошлина на этот товар составляет 1,5 евро за 1 кг, тогда как в Украине средняя цена - 0,15 долл. за 1 кг. По его подсчетам, увеличив ввозную пошлину, государство могло бы дополнительно получать 150 млн. долл. налогов.

Кроме того, тенезации рынка способствуют и частные предприниматели, которые реализуют 90-95% теневого рынка одежды, в результате чего бюджет теряет еще 2 млрд. долл. налогов в год. А.СОКОЛОВСКИЙ оценивает объем продаж товаров легкой промышленности по стране в 10 млрд. долл., из которых «официальных - 500 млн. долл.».

По его мнению, для создания равных условий для импортеров готовых изделий и отечественного производителя необходимо ввести квоты и повысить ввозные пошлины на товары легкой промышленности. При этом А.СОКОЛОВСКИЙ считает, что повышение ввозной пошлины не приведет к подорожанию самих товаров, поскольку продавцы будут платить в бюджет те же деньги, которые сейчас «оседают в карманах».

По данным заместителя главы межфракционного объединения «Контрабанде - СТОП!» Василия БОГАЧУКА, в результате проверок некоторых таможенных служб члены объединения выявили, что товар, который в Украине стоит 300-500 долл., таможенный контроль проходит за 20-40 долл. А вне таможенного контроля проходит товаров или занижается их стоимость на около 10 млрд. грн.

В.БОГАЧУК отметил, что по результатам проверок объединение обращалось к первым лицам страны с вопросом о соответствии занимаемой должности руководителя Государственной таможенной службы Александра ЕГОРОВА. Кроме того, объединение намерено инициировать судебные иски за бездеятельность органов власти в борьбе с контрабандой.