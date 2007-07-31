В Киеве 8 сентября состоится первая молодежная парусная регата

Федерация парусного спорта Киевской области намерена провести 8 сентября соревнования по парусному спорту среди студенческих команд.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщили организаторы регаты: председатель федерации парусного спорта Киевской области Александр КАЗНАДЕЙ и обозреватель журнала “Фарватер”, яхтенный капитан Константин КОНОВАЛОВ.

По словам организаторов, первая молодежная парусная регата “Университетский кубок” состоится 8 сентября в Киеве. Будут соревноваться команды трех самых известных высших учебных заведений Украины – Киево-Могилянской Академии, КНУ им. Тараса Шевченко и МАУП. Отбор желающих проводился кафедрами физического воспитания этих учебных заведений.

Подготовка к соревнованиям уже началась. Организаторы регаты разработали новую схему ускоренного обучения управления яхтой, которая, по словам А.КАЗНАДЕЯ, позволит уже за 4 тренировки подготовить студента к соревнованиям на достаточно высоком уровне.

К.КОНОВАЛОВ, в свою очередь, отметил, что этой регатой организаторы намерены положить начало новой традиции, похожей на ту, которая уже много лет существует в Великобритании, где ежегодно проводятся подобные соревнования между командами Оксфорда и Кембриджа.