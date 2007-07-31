«АэроСвит» опровергает информацию о конфликтах с профсоюзом пилотов

Авиакомпания «АэроСвит» не имеет конфликта с профсоюзом пилотов авиакомпании. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил генеральный директор авиакомпании Арон МАЙБЕРГ.

«У нас нет абсолютно никаких конфликтов с профсоюзом», - завил он.

По его данным, глава профсоюза пилотов Сергей МОЛОДЫЙ был уволен с должности капитана воздушного судна «именно из-за того, что его квалификация, его профессиональные действия не соответствовали требованиям, которые предъявляются к пилоту авиакомпании «АэроСвит».

При этом А.МАЙБЕРГ отметил, что, увольняя его, компания действовала в правовом поле.

А. МАЙБЕРГ также опроверг обвинения со стороны С.МОЛОДОГО относительно нарушений в компании, которые влияют на безопасность полетов. «Насколько я знаю, вот на сегодняшний момент, мы не нарушаем этих норм, мы их не можем нарушать, потому что если мы их нарушаем, то это очень серьезное нарушение, и я просто не верю, что это может быть», - заявил он.

По данным гендиректора, планированием в авиакомпании занимается компьютер, уже 3 года, как компания отошла от ручных методов планирования. «В систему управления производством введены все требования, вся законодательная база, и на основании этого она проводит планирование работы экипажей», - сказал он.

В свою очередь, начальник службы летной эксплуатации самолетов Боинг-737 Александр ДМИТРИЧЕНКО отметил на пресс-конференции, что далеко не весь коллектив поддерживает С.МОЛОДОГО, его методы работы и деятельность как профсоюзного лидера. «Не знаю, на чем основывается уверенность, что Сергей Владимирович (С.МОЛОДЫЙ – УНИАН) соберет 30% пилотов и они будут участвовать в забастовке, такой уверенности нет», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, вчера глава Лиги линейных пилотов «АэроСвита», командир самолета Боинг-737 Сергей МОЛОДЫЙ сообщил, что пилоты авиакомпании «АэроСвит» намерены начать забастовку. По его словам, еще на профсоюзном собрании пилотов 19 апреля т.г. почти единогласно было принято решение объявить предзабастовочное состояние на предприятии, и сейчас в профсоюзе идут разговоры о конкретизации даты этой забастовки, которая, скорее всего, состоится в 1-й декаде сентября т.г. По данным С.МОЛОДОГО, в ходе забастовки будут поставлены требования к авиакомпании прекратить нарушения, которые могут повлиять на безопасность полетов, повысить зарплату летному составу. Для остановки полетов авиакомпании достаточно, чтобы начали бастовать 30% пилотов. «Я думаю, что у нас эти 30% будут», - добавил он. В частности, по словам С.МОЛОДОГО, в компании превышается ночное рабочее время экипажей более позволенных 8 часов, игнорируется право командира самолета принимать окончательное решение о возможности выполнения полета, игнорируются требования к нормам питания экипажа, фальсифицируется время фактического начала работы.

По словам С.МОЛОДОГО, он неоднократно как командир самолета поднимал вопросы, чтобы на его рейсах не было нарушений регламента работы экипажей. «В связи с этим на меня началась травля, на протяжении трех месяцев были сфабрикованы сначала три выговора, четвертым было увольнение», - отметил он и добавил, что приказ о его увольнении вышел 24 июля т.г.